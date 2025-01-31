Во времена СССР жилье строили, чтобы сэкономить пространство и сделать жилье максимально функциональным. В части хрущевок была "тайная комната". Для чего использовали это небольшое помещение, рассказывает 24 Канал.

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Тещина комната в хрущевках

В некоторых двухкомнатных вариантах хрущевок было узкое помещение, которое не имело окон. Его ширина была чуть больше 2 метров, глубина – 5,5 метра. По форме оно напоминало трубу. Туда можно было попасть из какой-то из комнат. По замыслу эта комнатка должна была выполнять роль гардероба.

Однако со временем она превращалась в то, что и балконы – туда начали сносить вещи, которым не нашли места в основных комнатах, а также банки с консервацией. Учитывая то, что в те времена был дефицит продуктов, часто родственники из села передавали жителям города разнообразные закрутки.

Отсутствие отопления и вентиляции создавала микроклимат, который был похож на тот, что в погребе. Поэтому люди на и хранили там консервы, овощи, фрукты.

Хрущевки – небольшие по площади квартиры / Фото DIM.RIA

Другой вариант использования этой комнатки – превращение ее в спальню для одного из членов семьи.

Это помещение называли "тайной" или иронично "тещиной" комнатой.

Что такое хрущевки

Хрущевки – обычно 5-этажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода. Их начали массово строить в СССР во время правления Никиты Хрущева. Отсюда и название.

В народе даже была такая шутка, что Хрущев "объединил туалет и ванную и назвал это квартирой". Ведь их площади были небольшими.

Сначала такие дома возводили из кирпича, однако в 1960-х начали активно использовать панели, что значительно сократило расходы и увеличило темпы строительства.