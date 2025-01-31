У часи СРСР житло будували, аби зекономити простір і зробити житло максимально функціональним. У частині хрущовок була "таємна кімната". Для чого використовували це невелике приміщення, розповідає 24 Канал.

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Тещина кімната у хрущовках

У деяких двокімнатних варіантах хрущовок було вузьке приміщення, яке не мало вікон. Його ширина була трохи більше ніж 2 метри, глибина – 5,5 метра. За формою воно нагадувало трубу. Туди можна було потрапити з якоїсь із кімнат. За задумом ця кімнатка мала б виконувати роль гардероба.

Однак з часом вона перетворювалася на те, що й балкони – туди почали зносити речі, яким не знайшли місця в основних кімнатах, а також банки з консервацією. Враховуючи те, що в ті часи був дефіцит продуктів, часто родичі зі села передавали жителям міста різноманітні закрутки.

Відсутність опалення та вентиляції створювала мікроклімат, який був схожий до того, що в погребі. Тому люди на і зберігали там консерви, овочі, фрукти.

Хрущовки – невеликі за площею квартири / Фото DIM.RIA

Інший варіант використання цієї кімнатки – перетворення її на спальню для одного з членів родини.

Це приміщення називали "таємною" або іронічно "тещиною" кімнатою.

Що таке хрущовки

Хрущовки – зазвичай 5-поверхові панельні та цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу. Їх почали масово будувати в СРСР під час правління Микити Хрущова. Звідси й назва.

У народі навіть був такий жарт, що Хрущов "об'єднав туалет і ванну і назвав це квартирою". Адже їхні площі були невеликими.

Спочатку такі будинки зводили з цегли, однак у 1960-х почали активно використовувати панелі, що значно скоротило витрати й збільшило темпи будівництва.