Зазвичай існує два розміри вікна між кухнею та санвузлом – приблизно 50 на 70 сантиметрів, або ж 60 на 40. Навіщо ж його встановлювали у радянських хрущовках – розповідає 24 Канал.

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Яке призначення вікна між кухнею та ванною кімнатою

Однією з найпоширеніших теорій призначення вікна між кухнею і ванною кімнатою є боротьба з туберкульозом. Так, у 1960-х роках радянська влада вирішила рішуче боротися із хворобою. Вважалося, що одним із ключових факторів у боротьбі з туберкульозом є інсоляція (кількість сонячної радіації, що потрапляє на квадратний метр). Разом з тим, була поширена думка, що збудник туберкульозу – паличка Коха – боїться сонячних променів.

Тоді в усі норми житлового будівництва почав закладатися принцип інсоляції. Будинки розміщувалися на значній відстані один від одного, у просторих дворах і не повинні були затіняти один одного. За радянськими санітарними нормами, світло повинно було потрапляти у всі житлові та санітарні приміщення мінімум 2 години на добу, і ванна кімната не повинна бути винятком.

Вікно між кухнею та ванною у хрущовці / Фото із соцмереж

Ба більше, вважалося, що саме у вологому середовищі санвузла, яким користуються усі мешканці квартири, розмножувалися палички Коха. Водночас хрущовки планувалися так, щоб мінімізувати площу квартири та витрати на комунікацію. Санвузол розміщували вглиб квартири, а тому вікон надвір бути не могло. Тоді радянські будівельники почали ставити вікна між кухнею та ванною, щоб формально дотримуватися санітарних вимог щодо інсоляції.

Звісно, такий метод виявився недієвим у боротьбі з туберкульозом, однак вікна у радянських п'ятиповерхівках і досі нагадують про цей період.

Однак існують й інші теорії призначення дивного вікна. Так, можливо, його ставили й для економії електроенергії чи для візуального розширення простору.

Одна з найцікавіших теорій – вікно має врятувати під час вибуху. Так, радянські квартири були обладнані газовими колонками, які легко можна було пошкодити. Звідси почала ходити легенда, мовляв, під час вибуху потужна хвиля пройде через вікно, але збереже стіну.