Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ця знахідка викликала захоплення в соціальних мережах, давши користувачам можливість зазирнути в історичний контекст подій, що сталися майже століття тому. Про що йшлося у газетах, розповідаємо далі.

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Історичний скарб під підлогою

Користувачка Reddit із ніком @Flimsy_Situation_506 поділилася фотографіями газет, які вона знайшла під підлогою свого будинку, збудованого у 1850 році. Як виявилося, газети використовувалися як підкладка між шарами підлоги.

Я щойно купила будинок, побудований у 1850 році, і зараз знімаю підлогу. Я підняла близько шести шарів, і під ними виявила ці газети,

– розповіла жінка, яка почала вивчати газети, щоб дізнатися більше про події майже сторічної давнини.

Зокрема, газети, знайдені в будинку, містять історичні заголовки про крах фондового ринку, що став початком Великої депресії. Ці події 1929 року призвели до економічної кризи, яка змінила життя мільйонів людей у США та по всьому світу.

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Крім того, деякі документи навіть містять дані їхніх колишніх власників. Це дає змогу уявити, хто саме жив у цьому домі майже сто років тому, і які новини формували їхнє світосприйняття.

Знахідка викликала великий інтерес у користувачів Reddit. Пост жінки отримав понад тисячу вподобань, а коментарі були сповнені захоплення та корисних порад.

"Вау, вони в чудовому стані!", "Заголовки про фондовий ринок дуже цікаві, враховуючи, що вони передували Великій депресії", "Чудова знахідка! Перевірте, чи якісь університети або історичні товариства шукають старі газети для збереження", – писали люди.