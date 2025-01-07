Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, під дошками підлоги її дому, якому вже понад 100 років, вона знайшла старі документи, датовані 1913 роком. Що це за папери, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла сторічні документи під підлогою

Будинок Хізер стоїть на своєму місці ще з тих часів, коли Гассавей тільки починав розвиватися. Як зазначила жінка, документи, які вона знайшла пов’язані із залізничною компанією та відкривають цікаві факти про історію місцевості.

За її словами, папери, що, ймовірно, є скаргою через втрачений чи пошкоджений товар, могли з'явитися у домі навіть до будівництва місцевого залізничного депо, яке пізніше стало частиною міського ландшафту, але нині вже не функціонує.

Документи, знайдені під підлогою, збереглися фрагментарно. Вони містять імена та записи про помилки в перевезення. Хізер припускає, що ці папери могли належати людині, яка працювала на залізниці чи займалася торгівлею вугіллям.

Як жінка знайшла старі документи під підлогою: дивіться фото

Щоб дізнатися більше, жінка поділилася своєю знахідкою у фейсбук-групі. Публікація викликала жваву реакцію: коментатори висловлювали захоплення, ділилися власними подібними історіями та давали поради, як зберегти артефакти.

Один з читачів, Джон Сіріелло, порадив помістити документи в рамки, щоб захистити їх від пошкоджень і вицвітання. Інші згадували свої родинні історії, пов'язані із залізницею.

Для Хізер же ці папери стали не просто випадковою знахідкою, а способом доторкнутися до історії свого дому та міста. Вона планує зберегти їх як пам’ять про цю подію, а також частинку спадщини Гассавея.