Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, подружжя, яке веде спільний TikTok-акаунт @omahadiyduo, вразило глядачів, коли під сходами свого будинку виявило приховану кімнату. Як вона виглядає, розповідаємо далі.

Також цікаво Це скарб: жінка купила будинок разом з приголомшливою колекцією від минулих власників

Як пара знайшла приховану кімнату під час ремонту

На відео подружжя демонструє звичайні, на перший погляд, двері під сходами. Але те, що починалося як проста шафа, виявилося набагато більшим простором, який приховував таємничу красу.

Коли Крістал і Джейкоб відкрили двері, вони спершу побачили вузьке приміщення з полицями та старою підлогою. Однак далі ролик розкриває приховане продовження кімнати, яке стає видимим, коли Джейкоб заходить із ліхтариком. Темний і запилений простір приховував красиві архітектурні деталі, які пара схарактеризувала як величезні та прекрасні.

Як виглядає таємна кімната під сходами: дивіться відео

Пара придбала цей старий будинок у Небрасці минулого літа та відтоді Крістал і Джейкоб діляться своїм досвідом відновлення житла.

Зокрема, їхній ролик про відкриття під сходами набрав майже 400 тисяч переглядів і викликав бурхливе обговорення серед користувачів тікток.

"Це шафа для верхнього одягу та чобіт. Решітка – для сушіння взуття, а полиця – для шапок", "Я люблю старі будинки! Красива архітектура, гарна робота з дерева, повні історії та сюрпризів", "Я перетворив свою подібну шафу під сходами на гостьову ванну, щоб відвідувачі не ходили по всьому дому", – писали люди.