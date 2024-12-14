Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, вони збирали її з 80-х років. Як виглядає зібрання та що нова власниця будинку буде з ним робити, розповідаємо далі.

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Як жінка придбала дім з колекцією дисків

Емма купила свій будинок у Східному Йоркширі, що в Англії, у вересні цього року і живе там з дочкою.

Ми знали, що там буде полиця з компакт-дисками, але попередні власники залишили нам всю колекцію з 80-х років,

– поділилась вона.

Жінка опублікувала у тікток відео про колекцію, яку отримала разом з будинком, показуючи, що в кімнаті, яку її донька тепер називає "бібліотекою", є понад 57 000 компакт-дисків.

Як виглядає величезна колекція дисків: дивіться відео

Ролик, що зібрав понад 29 000 переглядів, демонструє, як Емма входить до кімнати, щоб показати полиці з теками та паперами. Однак справжнє здивування настає, коли вона повертає за ріг і показує величезну колекцію компакт-дисків на стелажі в цій кімнаті.

Разом з ними жінка виявила також багато старовинного радіообладнання та старих вінілових платівок, а у гаражі знайшла ще більше компакт-дисків.

Ми були шоковані тим, скільки дисків нам залишили. Зараз ми відібрали з них чимало таких, що можна продати. Багато також було пошкоджено чи зламано. Сподіваюся, ми заробимо трохи грошей і компенсуємо частину витрат на вивезення сміття,

– зауважує Емма.

Вона розповідає, що знадобилося три дні, щоб прибрати кімнату.

Люди ж у коментарях писали свої враження від відкриття жінки та навіть заздрили її. "Я був би щасливий прибрати в цій кімнаті. Просто щоб дізнатися, що там", "Не викидайте їх. Зателефонуйте в магазин платівок і спитайте, чи зможуть вони їх у вас забрати", "Деякі коштують чималих грошей, Мені було б весело розбирати усе це. Скарб", – ділились користувачі.