Де саме зводять нові резиденції?

Будівництво ведуть у Пхеньяні на території комплексу Kumsusan State Guesthouse, пише 24 Канал з посиланням на NK news.

Це закрита зона, яку влада використовує для розміщення іноземних делегацій та особливо почесних гостей. Комплекс розташований неподалік від офіційної резиденції Кім Чен Ина і перебуває під посиленою охороною.

Супутникові знімки показують три окремі будівлі, які зводять паралельно. Кожен маєток займає значну площу та за розмірами нагадує резиденції, які КНДР уже споруджувала для візитів високопосадовців у попередні роки.

Супутникові знімки будівництва / Фото NK news

Якими є темпи будівництва?

Перші ознаки активних робіт зафіксували наприкінці жовтня 2025 року, коли поруч із комплексом з'явився великий будівельний табір. Вже за кілька тижнів було готово фундаменти всіх трьох особняків. Станом на початок грудня будівлі вже мали кілька поверхів.

Супутникові знімки першого маєтку / Фото NK news

Супутникові знімки другого та третього маєтку / Фото NK news

Такі темпи для об'єктів подібного масштабу є дуже високими навіть за стандартами КНДР. Це свідчить, що проєкт має пріоритетний статус і фінансується без затримок.

Для кого готують ці будинки?

Офіційно північнокорейська влада не повідомила, для кого саме призначені нові резиденції. Водночас у медіа припускають, що один із маєтків можуть готувати для Володимира Путіна. Також серед можливих майбутніх гостей згадують лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Не виключають і варіант, що одна з резиденцій розрахована на потенційні контакти з колишнім президентом США Дональдом Трампом, з яким вже був досвід прямих переговорів.

Що ще будують поруч із маєтками?

Окрім самих особняків, у районі Kumsusan State Guesthouse фіксують нові об'єкти інфраструктури. Йдеться про допоміжні будівлі, технічні приміщення та нові під'їзні шляхи. Також неподалік з'явилися ознаки облаштування меморіального об'єкта – ймовірно, кладовища та музею для військових КНДР.

Аналітики звертають увагу, що масштаб робіт виходить далеко за межі звичайної реконструкції й більше нагадує комплексну підготовку території під майбутні офіційні візити найвищого рівня.

Чому ці резиденції такі важливі для режиму?

Kumsusan State Guesthouse традиційно використовують для приймання лише обмеженого кола іноземних лідерів. Тому поява одразу трьох нових розкішних маєтків може свідчити про розширення формату і зустрічей з делегаціями.

Наразі офіційних заяв про завершення робіт або конкретні дати можливих візитів немає, однак сам масштаб і швидкість будівництва вже викликали значний інтерес міжнародних аналітиків.

