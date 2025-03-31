Мовиться про КНДР, де вся нерухомість належить державі. Про це пише 24 Канал.

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Чому іноземці не можуть купити житло у Північній Кореї

У Північній Кореї взагалі офіційно не існує приватної власності на нерухомість – вся земля і житло належать державі, а громадяни лише отримують право на її користування. Тобто купівля-продаж нерухомості неможлива навіть для місцевих жителів. І, очевидно, що офіційно це заборонено.

Держава надає житло залежно від соціального статусу, партійної лояльності та місця роботи.



У Північній Кореї неможливо придбати житло / Rajin

У КНДР живуть небагато іноземців. Однак навіть ті, які там проживають (наприклад, дипломати або співробітники міжнародних організацій), не можуть володіти нерухомістю. Вони живуть у спеціально відведених районах на умовах оренди.

Звичайно, на деякі громадяни, буває, намагаються передавати право користування житлом за гроші, проте це заборонено. Якщо влада спіймає, вона може визнати таку угоду нелегальною і конфіскувати житло.