Це стало неабияким потрясінням для туристичних компаній. Про це пише 24 Канал із посиланням на NK News.

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Північна Корея знову закрилась для туристів

КНДР закрила свої кордони ще на початку 2020 року через пандемію COVID-19, а потім зміцнила оборонні споруди вздовж північного кордону, щоб закрити нелегальний в'їзд до країни своїх громадян із Китаю. З того часу Північна Корея все більше ізолювалася від більшості країн світу.

З початку 2024 року КНДР почала дозовано приймати туристичні групи з Росії, а 13 лютого дозволила західним туристичним групам їздити до Расона, який межує з Китаєм.

Однак 5 березня з'явилися повідомлення про те, що туди знову не пускають туристів.

Причини закриття кордону залишаються невідомими

"Расон закритий для всіх", – повідомили в іспанській туристичній компанії KTG. Агенція отримала повідомлення від своїх північнокорейських партнерів, однак причину їй не повідомили. Такі ж оголошення зробили інші західні туроператори, зокрема Koryo Tours і Young Pioneer Tours (YPT).

Наразі ніхто не має додаткової інформації щодо причин закриття. І залишається незрозумілим, як це вплине на майбутні поїздки, зокрема, для клієнтів, які вже забронювали тури.

Генеральний менеджер Koryo Tours Саймон Кокерелл сказав агентству AFP, що ті туристи, які наразі вже перебувають у Північній Кореї, "завершать свої поїздки згідно з планом".