Это стало большим потрясением для туристических компаний. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NK News.

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Северная Корея снова закрылась для туристов

КНДР закрыла свои границы еще в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19, а затем укрепила оборонительные сооружения вдоль северной границы, чтобы закрыть нелегальный въезд в страну своих граждан из Китая. С тех пор Северная Корея все больше изолировалась от большинства стран мира.

С начала 2024 года КНДР начала дозированно принимать туристические группы из России, а 13 февраля позволила западным туристическим группам ездить в Расон, который граничит с Китаем.

Однако 5 марта появились сообщения о том, что туда снова не пускают туристов.

Причины закрытия границы остаются неизвестными

"Расон закрыт для всех", – сообщили в испанской туристической компании KTG. Агентство получило сообщение от своих северокорейских партнеров, однако причину ей не сообщили. Такие же объявления сделали другие западные туроператоры, в частности Koryo Tours и Young Pioneer Tours (YPT).

Пока никто не имеет дополнительной информации о причинах закрытия. И остается непонятным, как это повлияет на будущие поездки, в частности, для клиентов, которые уже забронировали туры.

Генеральный менеджер Koryo Tours Саймон Кокерелл сказал агентству AFP, что те туристы, которые сейчас уже находятся в Северной Корее, "завершат свои поездки согласно плану".