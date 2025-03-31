Речь идет о КНДР, где вся недвижимость принадлежит государству. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему иностранцы не могут купить жилье в Северной Корее

В Северной Корее вообще официально не существует частной собственности на недвижимость – вся земля и жилье принадлежат государству, а граждане только получают право на ее пользование. То есть купля-продажа недвижимости невозможна даже для местных жителей. И, очевидно, что официально это запрещено.

Государство предоставляет жилье в зависимости от социального статуса, партийной лояльности и места работы.



В Северной Корее невозможно приобрести жилье / Rajin

В КНДР живут немного иностранцев. Однако даже те, которые там проживают (например, дипломаты или сотрудники международных организаций), не могут владеть недвижимостью. Они живут в специально отведенных районах на условиях аренды.

Конечно, на некоторые граждане, бывает, пытаются передавать право пользования жильем за деньги, однако это запрещено. Если власть поймает, она может признать такую сделку нелегальной и конфисковать жилье.