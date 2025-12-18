Где именно планируют проложить тоннель?
Предварительный маршрут предусматривает соединение юга Испании и севера Марокко, пишет 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.
Тоннель планируют проложить между районом Пунта-Палома вблизи Тарифы и мысом Малабата неподалеку Танжера. Общая длина перехода оценивается примерно в 42 километра, из которых около 28 километров будут расположены на дне Гибралтарского пролива.
Гибралтарский пролив / Фото The Olive Press
Проект предусматривает строительство двух параллельных железнодорожных тоннелей. После завершения тоннель будет использоваться как для грузовых, так и для общественных поездов. По предварительным оценкам экспертов, время в пути между Испанией и Марокко составит около 30 минут.
Важно! Возобновление работы над проектом происходит в период политического сближения между Мадридом и Рабатом, которое усилилось после поддержки Испанией в 2022 году плана автономии Марокко по Западной Сахаре, а также после принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.
Какие технические особенности проекта?
Одной из ключевых сложностей является глубина прокладки. Хотя желание построить тоннель возникло еще в 1990-х и 2000-х годах, проект не могли реализовать, учитывая технические возможности.
Интересно! Максимальная глубина нового тоннеля может превысить 470 метров, что сделает его самым глубоким сооружением под водой в мире.
Сколько может стоить строительство?
Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 15 миллиардов евро. Большую часть расходов планируют покрыть за счет испанской стороны, однако финансовая модель еще не утверждена. Окончательная сумма будет зависеть от результатов геологических исследований, выбора технологий и решений по инфраструктуре на обоих берегах пролива.
Когда могут начать работы?
Правительство поручило испанской консалтинговой компании разработать проект до 2026 года, надеются, что проект будет одобрен уже в 2027 году.
Начало строительства запланировали на 2030 год, но основные этапы строительства будут выполняться в 2035-2040 годах. Сроки остаются ориентировочными и могут меняться в зависимости от политических решений и технических выводов.
Что обсуждают в соцсетях?
В тематических сообществах и профессиональных обсуждениях обращают внимание на геологическую сложность Гибралтарского пролива, в частности сейсмическую активность и неоднородность пород.
У Reddit комментаторы считают, что проект технически осуществим. Считается, что если тоннель будет завершен, это станет первым прямым транспортным соединением между Африкой и Европой. Это значительно облегчит перевозку пассажиров и грузов, уменьшит зависимость от паромов и воздушного сообщения.
