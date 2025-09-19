В этом сезоне популярной становится рифленая мебель. То есть такая, имеющая поверхность с углублениями и выступами, чередующиеся между собой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Какая мебель на кухне у Гвинет Пэлтроу?

Актриса выбрала как раз мебель с рифлением. Она незначительная, но в нейтральном интерьере это как раз та небольшая деталь, которая добавляет визуальной изюминки. А еще рифленое дерево на фоне "холодной" современной техники как будто оживляет комнату.

Этой осенью теплые современные интерьеры привлекают внимание. Подумайте о темном дереве, рифленые детали и насыщенный шоколадно-коричневый цвет, которые создают изысканную, но одновременно комфортную атмосферу, сочетая стиль с непринужденной легкостью,

– рассказала о трендах британский эксперт Магдалина Герасинская.

Также дизайнеры отметили оттенок шкафов на кухне Гвинет Пэлтроу – они кремово-серые. Это современный, но одновременно вневременной тон, который балансирует как с нейтральными, так и с блестящими акцентными. Например, Магдалина Герасинская советовала бы добавить металлическую или латунную фурнитуру.

"Чтобы оживить этот образ, добавьте металлические акценты из золота, латуни или других теплых металлов, чтобы мгновенно добавить нотку роскоши", – прокомментировала эксперт.

Какие есть тренды в интерьере кухонь?

По наблюдениям авторов известного британского журнала House Beautiful, основными трендами в 2025 году являются: