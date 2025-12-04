Хто може орендувати житло за 1 гривню на рік?
Пільгова оренда доступна лише тим, чия робота прямо сприяє розвитку міста, посиленню соціального захисту або наданню важливих послуг населенню, пише 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.
Дивіться також Не все так просто: які підводні камені "єОселі" існують зараз
До цього переліку належать:
- бюджетні установи та організації;
- комунальні підприємства та заклади;
- державні та комунальні медичні й освітні заклади;
- державні та комунальні редакції друкованих видань і телерадіостанцій;
- науково-дослідні установи;
- гуманітарні та соціальні організації;
- асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом;
- громадські приймальні депутатів Київради;
- громадські та благодійні організації, які безоплатно надають соціальні чи реабілітаційні послуги.
Організації подають заявку через систему Prozorro. Житло перевіряють на відповідність критеріям, після чого укладається договір за ставкою 1 гривня на рік.
Хто може отримати пільгову оренду житла?
Пільгова оренда житла застосовується у випадках, коли мова йде про соціальний захист або підтримку людей, які перебувають у вразливих обставинах. Місто надає таке майно тим, хто тимчасово не може забезпечити себе житлом самостійно.
Хто може отримати соціальне житло:
- внутрішньо переміщені особи, які втратили житло;
- родини загиблих військових;
- особи, які потребують негайного поселення з гуманітарних причин;
- громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах і стоять на квартирному обліку.
Зверніть увагу! Житло надається за рішенням органів місцевої влади після перевірки документів та підтвердження статусу. Місто або громада надає соціальне житло тимчасово, зазначають у Дії.
Чи актуальні пільги під час воєнного стану?
Під час воєнного стану діють додаткові рішення міської влади, які передбачають можливість зменшення орендної плати для орендарів комунального майна.
Пільга у 1 гривню зберігається лише для визначених категорій, тоді як інші орендарі можуть отримати знижку, а не повне звільнення від плати.
Хто має право на оренду паркомісця або гаража за 1 гривню?
Пільгова ставка використовується і для окремих категорій осіб, які потребують місця для зберігання спеціальних засобів пересування. Йдеться про людей з інвалідністю, які користуються:
- інвалідними візками;
- електричними колясками;
- іншими засобами пересування, що потребують захищеного зберігання.
У таких випадках оренда гаража або паркомісця може становити 1 грн на рік, якщо це передбачено місцевим самоврядуванням і є наявні вільні місця.
Хто зможе подати заявку на житловий ваучер?
З 1 грудня переселенці з ТОТ, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заявку на житловий ваучер через застосунок Дія.
Ваучер номіналом 2 мільйони гривень можна використати для купівлі житла, фінансування будівництва або погашення іпотеки, з обмеженням на відчуження житла протягом п'яти років.