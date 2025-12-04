Хто може орендувати житло за 1 гривню на рік?

Пільгова оренда доступна лише тим, чия робота прямо сприяє розвитку міста, посиленню соціального захисту або наданню важливих послуг населенню, пише 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.

До цього переліку належать:

  • бюджетні установи та організації;
  • комунальні підприємства та заклади;
  • державні та комунальні медичні й освітні заклади;
  • державні та комунальні редакції друкованих видань і телерадіостанцій;
  • науково-дослідні установи;
  • гуманітарні та соціальні організації;
  • асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом;
  • громадські приймальні депутатів Київради;
  • громадські та благодійні організації, які безоплатно надають соціальні чи реабілітаційні послуги.

Організації подають заявку через систему Prozorro. Житло перевіряють на відповідність критеріям, після чого укладається договір за ставкою 1 гривня на рік.

Хто може отримати пільгову оренду житла?

Пільгова оренда житла застосовується у випадках, коли мова йде про соціальний захист або підтримку людей, які перебувають у вразливих обставинах. Місто надає таке майно тим, хто тимчасово не може забезпечити себе житлом самостійно.

Хто може отримати соціальне житло:

  • внутрішньо переміщені особи, які втратили житло;
  • родини загиблих військових;
  • особи, які потребують негайного поселення з гуманітарних причин;
  • громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах і стоять на квартирному обліку.

Зверніть увагу! Житло надається за рішенням органів місцевої влади після перевірки документів та підтвердження статусу. Місто або громада надає соціальне житло тимчасово, зазначають у Дії.

Чи актуальні пільги під час воєнного стану?

Під час воєнного стану діють додаткові рішення міської влади, які передбачають можливість зменшення орендної плати для орендарів комунального майна.

Пільга у 1 гривню зберігається лише для визначених категорій, тоді як інші орендарі можуть отримати знижку, а не повне звільнення від плати.

Хто має право на оренду паркомісця або гаража за 1 гривню?

Пільгова ставка використовується і для окремих категорій осіб, які потребують місця для зберігання спеціальних засобів пересування. Йдеться про людей з інвалідністю, які користуються:

  • інвалідними візками;
  • електричними колясками;
  • іншими засобами пересування, що потребують захищеного зберігання.

У таких випадках оренда гаража або паркомісця може становити 1 грн на рік, якщо це передбачено місцевим самоврядуванням і є наявні вільні місця.

Хто зможе подати заявку на житловий ваучер?

  • З 1 грудня переселенці з ТОТ, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заявку на житловий ваучер через застосунок Дія.

  • Ваучер номіналом 2 мільйони гривень можна використати для купівлі житла, фінансування будівництва або погашення іпотеки, з обмеженням на відчуження житла протягом п'яти років.