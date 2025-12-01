Метою програми є надання переселенцям можливості придбати або побудувати власне житло, пише 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.
Дивіться також Цікаві зміни на ринку житла: де найдешевші квартири в Україні
Хто може подати заяву?
Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які мають:
- статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року;
- підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
- актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
- не володіють іншим житлом на підконтрольній території;
Це базові вимоги першого етапу програми, який впроваджують для найбільш вразливих категорій переселенців.
Які умови участі в програмі?
Участь можлива, якщо заявник та його родина не мають іншого житла на підконтрольній Україні території. Винятки передбачені лише для:
- житла в зоні активних бойових дій;
- квартир чи будинків, що перебувають у статусі непогашеної іпотеки.
Важливо! Додатковою умовою є відсутність будь-якої отриманої житлової підтримки з інших державних чи міжнародних програм, а також відсутність чинних заяв у єВідновленні.
Як подати заяву з 1 грудня?
Подання заяви здійснюється виключно через мобільний застосунок Дія, зазначають у Міністерстві розвитку громад. Для цього заявнику необхідно:
- Оновити застосунок до останньої версії.
- Відкрити розділ Послуги для ВПО та Заява на житловий ваучер.
- Перевірити та підтвердити склад сім'ї.
- Отримати згоду чоловіка або дружини на обробку персональних даних через Дію. Якщо партнер не підтвердить згоду протягом 36 годин, заяву буде автоматично скасовано.
- Підписати заяву та надіслати.
Документи вручну подавати не потрібно – усі дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів.
На що можна витратити ваучер?
Житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень дозволено використати для:
- купівлі квартири або будинку;
- інвестування чи фінансування будівництва житла;
- придбання земельної ділянки під забудову;
- купівлі частки у праві власності;
- сплати першого внеску за іпотекою або погашення чинної іпотеки.
Важливо! Ваучер діє протягом п'яти років. Після купівлі житла встановлюється п'ятирічна заборона на його відчуження, що гарантує цільове й ефективне використання державної підтримки.
Що повідомлялося раніше?
З 24 листопада 2025 року в Україні запустять програму житлових ваучерів для ВПО на 2 мільйони гривень для купівлі або будівництва житла.
Ваучер можуть отримати ВПО зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Отримувач не може купити житло у близьких родичів – батьків, дітей та інших.