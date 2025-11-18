Хто зможе отримати житловий ваучер?

Право на житловий ваучер мають громадяни України, але є певні вимоги, щоб отримати ваучер, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Основні критерії такі:

наявність статусу внутрішньо переміщеної особи;

переміщення саме з тимчасово окупованої території (незалежно від того, коли вона була окупована);

відсутність факту отримання іншої державної допомоги на житло;

відсутність судимостей за державну зраду чи колабораціонізм і непричетність до санкційних списків;

відсутність житла, придатного для проживання, на підконтрольній Україні території.

Важливо! На першому етапі програми ваучер доступний лише ВПО, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни, зазначають у Міністерстві у справах ветеранів. Лише після запуску та технічного доопрацювання уряд планує розширити коло отримувачів.

Як подати заяву на отримання ваучера?

Заявку можна подати одним із трьох способів:

Через застосунок або портал "Дія". Після електронної ідентифікації заява формується автоматично і підписується цифровим підписом.

Через ЦНАП. Адміністратор формує заяву в системі й надсилає до Реєстру.

Через нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Важливо! Постанова починає працювати з 24 листопада 2025 року, тому технічних можливостей для подання заяви на порталі "Дія" ще немає.

На що дозволено витратити ваучер?

Житловий ваучер – це електронний платіжний документ на суму 2 мільйони гривень, який зберігається в державному Реєстрі. Ним можна скористатися лише для:

придбання квартири або будинку;

інвестування чи фінансування будівництва житла;

купівля земельної ділянки під житлову забудову;

придбання частки у праві власності;

сплата першого внеску за іпотекою або оплата іпотеки, що існувала.

Зверніть увагу! Отримувач не може купити житло у близьких родичів – батьків, дітей та інших. Крім того, житло, придбане за ваучер, не можна продавати протягом п'яти років. Усі угоди мають бути нотаріально посвідчені.

Чим ваучер відрізняється від компенсаційного сертифіката?

Попри схожу логіку державних програм, житловий ваучер і компенсаційний сертифікат відрізняються.

Компенсаційний сертифікат видається за знищене або пошкоджене житло і має індивідуальну суму, залежно від оцінки втрат.

Житловий ваучер – це фіксована допомога за факт внутрішнього переміщення. Отримання ваучера не скасовує права подати заявку на компенсацію за знищене майно в майбутньому.

У яких випадках можуть відмовити?

Хоча критерії доволі чіткі, заявка може бути відхилена, якщо:

заявник подав неправильні або підроблені документи;

особа раніше вже отримувала іншу державну допомогу на житло;

заявник має інше житло, придатне для проживання;

особа перебуває під санкціями або має судимість за державну зраду чи колабораціонізм;

порушено правила використання коштів або виявлено інші невідповідності вимогам програми.

