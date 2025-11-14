Чому українці можуть не отримати компенсацію за зруйноване житло?

За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, які постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона, передає 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Читайте також Який поверх обрати у 2025 році: війна змінила вподобання українців

Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тисяч повідомлень, із яких понад 425 тисяч – без верифікованої інформації із Державного реєстру речових прав (ДРРП). А отже, ці люди не зможуть отримати відшкодування,

– наголосив Омбудсман.

Більшість перешкод у самій системі:

люди часто не мають оригіналів документів; архіви Бюро технічної інвентаризації (БТІ) знищені або недоступні; інформаційна довідка з БТІ є платною; бракує інформації: чимало осіб навіть не знають, що потрібно зареєструвати своє право у ДРРП.

Лубінець розповів, що офіс Омбудсмана України системно отримує звернення від людей, які втратили житло. Однак не можуть довести своє право на нього.

Під час організованого нами заходу, що охопив понад 4 тисячі осіб, ми отримали понад 150 запитань щодо порядку реєстрації прав власності. Це свідчить про значну потребу в підтримці та роз’яснювальній роботі,

– зазначив Дмитро Лубінець.

Саме тому Уповноважений Верховної Ради з прав людини наполягає на:

Посиленні інформаційної роботи серед громадян, особливо в громадах, де проживають ВПО; Запровадженні спрощеної адміністративної процедури підтвердження права власності – без обов’язкових документів БТІ на основі копій документів, рішень місцевих рад, свідчень або старих архівних даних.

Зауважте! Наголошується, що люди, які втратили домівки через війну, не повинні повторно втрачати своє право – через недосконалість системи.

Нагадаємо, що українці можуть повторно подати заяву за програмою єВідновлення, не чекаючи, поки завершиться розгляд попередньої. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зробити це можна таким чином: у застосунку Дія відкрити "Звіт про ремонт" за попередньою заявою, що вже в роботі; поставити галочку "Майно було пошкоджено повторно"; подати нове повідомлення про пошкодження та нову заяву про компенсацію.

Перед поданням нової заяви переконайтеся, що картка єВідновлення з минулої компенсації вже закрита. Якщо ні – система про це нагадає,

– попередив Федоров.

Зверніть увагу! Комісія приїде лише один раз, щоб оглянути нові пошкодження, визначити ступінь поточного руйнування, порахувати суму компенсації, а також закрити попередню заяву.

Хто може отримати безплатне житло?