Найпопулярнішими поверхами для купівлі квартири вважаються рівні з третього по восьмий, повідомляє 24 Канал із посиланням на будівельну компанію Blago.

Який поверх обрати у 2025 році?

Попри різноманітність пропозицій на первинному ринку, оптимальними для життя у 2025 році вважаються середні поверхи. Експерти пояснюють це балансом між комфортом та безпекою. З таких рівнів мешканцям легко дістатися до укриття у разі тривоги.

До переваг додаються тиша та менша кількість пилу, ніж на перших поверхах, а також відсутність різких температурних коливань, характерних для останніх рівнів.

Психологічний чинник теж відіграє роль: люди почуваються спокійніше, коли квартира розташована не надто близько до землі, але й не занадто високо. Саме тому попит на житло середніх поверхів у 2025 році стабільно зростає.

Чому верхні поверхи втратили привабливість?

Раніше квартири на останніх поверхах у новобудовах вважалися престижними завдяки панорамним краєвидам. Проте війна змінила уявлення про комфорт і статус.

Останні поверхи зараз є найбільш небезпечними: під час повітряної тривоги мешканці не завжди встигають швидко спуститися до укриття, а уламки можуть завдати значних пошкоджень даху будівлі. Також ускладнюють життя перебої з електроенергією та водопостачанням.

Як наслідок, ринок чітко демонструє зміну попиту: безпека стала важливішою за престиж і краєвид із вікна.

Чому перші поверхи стають менш бажаними?

Як зазначають в агентстві нерухомості Perfect, квартири на першому поверсі мають свої переваги та недоліки. Їхня ціна нижча на 10 – 20%, що робить таке житло доступнішим. Для сімей із дітьми чи літніх людей це може бути зручним варіантом: легко виходити на вулицю, не потрібно користуватися ліфтом чи підійматися сходами.

Часто квартири на першому поверсі перетворюють на комерційні приміщення. Головними недоліками першого поверху є вищий ризик проникнення зловмисників, шум і пил із вулиці, холод і вогкість.

Як вигідніше купити квартиру?