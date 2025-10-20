Де здорожчали квартири в новобудовах?

Забудовники почали обирати менші обласні центри для нових проєктів в умовно-безпечних регіонах, а покупці – рідше вкладати гроші в нерухомість на початку будівництва. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з нерухомості Дмитро Карпіловський та Олена Гайдамаха.

За даними ЛУН, у 2025 році найбільше здорожчання квадратного метра в новобудовах відбулося в Тернополі, Хмельницькому, Житомирі, Луцьку та Рівному. Діапазон зростання становить 7 – 10%. Водночас у середньому по країні вартість квадратного метра стабілізувалася.

Олена Гайдамаха Рієлторка, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Ціни на заході України, наприклад, в Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, дуже високі. Вони зараз зростають не стрімко, а більш поступово. На мій погляд, це вже як мильна бульбашка, яка має колись луснути. Можливість маленьких забудовників працювати у великих містах обмежена, тому вони почали обирати менші обласні центри. Там легше домовитися з місцевою владою, погодити документи й ввести в експлуатацію. Але мені незрозуміло, чим там люди збираються займатися.

Найбільше зростання середньої ціни за найдешевшу однокімнатну квартиру в новобудові фіксують:

у Житомирі +12% – до 1,6 мільйона гривень;

у Тернополі +13% – до 1,3 мільйона гривень;

у Харкові +13% – до 1,3 мільйона гривень;

у Вінниці +19% – до 1,9 мільйона гривень.

За словами експертки Олени Гайдамахи, зростання ціни квадратного метра в новобудовах відбувається зокрема через підйом вартості енергоносіїв. Фактором здорожчання нового житла є зміни у сфері громадського транспорту, як-от розбудова мережі метро тощо.

Як змінюється ситуація на ринку первинки?

Інвестор Дмитро Карпіловський вважає ключовою зміною на ринку тенденцію до зменшення готовності українців інвестувати в будівництво житла на етапі котловану.

Дмитро Карпіловський Інвестор, керуючий партнер УкрІнвестКлубу Гроші, які історично заходили в цей сегмент ринку, зараз йдуть в інші напрямки й, відповідно, там зростають ціни через це. Також триває перетікання капіталу із центру й сходу України до заходу, відповідно, додатковий драйв. І, звісно, перетікання попиту через внутрішньопереміщених осіб на оренду й купівлю нерухомості в західних регіонах.

Натомість експерт спостерігає становлення тренду на дохідну рекреаційну нерухомість: готелі, котеджні містечка, відпочинкові комплекси. Тут інвестор залишається пасивним, а управлінням займається операційна компанія, що генерує дохід.

Які мінімальні ціни на квартири в новобудовах різних міст?

Мінімальна вартість однокімнатної квартири на первинці коливається від 1 до 2,5 мільйона гривень в різних містах. Найдорожчі варіанти пропонують:

Львів – 2,5 мільйона гривень;

Київ – 2,4 мільйона гривень;

Чернівці – 2 мільйони гривень;

Рівне, Вінниця, Дніпро – 1,9 мільйона гривень;

Луцьк, Ужгород – 1,8 мільйона гривень.

Найнижча мінімальна вартість однокімнаток у новобудовах зосереджена в Сумах, Миколаєві та Запоріжжі – 1-1,1 мільйона гривень.