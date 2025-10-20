Где подорожали квартиры в новостройках?

Застройщики начали выбирать меньшие областные центры для новых проектов в условно-безопасных регионах, а покупатели – реже вкладывать деньги в недвижимость в начале строительства. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали эксперты по недвижимости Дмитрий Карпиловский и Елена Гайдамаха.

По данным ЛУН, в этом году наибольшее подорожание квадратного метра в новостройках произошло в Тернополе, Хмельницком, Житомире, Луцке и Ровно. Диапазон роста – 7 – 10%. В то же время в среднем по стране стоимость квадратного метра стабилизировалась.

Елена Гайдамаха Риелтор, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Цены на западе Украины, например, в Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Львове, очень высокие. Они сейчас растут не стремительно, а более постепенно. На мой взгляд, это уже как мыльный пузырь, который должен когда-то лопнуть. Возможность маленьких застройщиков работать в крупных городах ограничена, поэтому они начали выбирать меньшие областные центры. Там легче договориться с местными властями, согласовать документы и ввести в эксплуатацию. Но мне непонятно, чем там люди собираются заниматься.

Наибольший рост средней цены за самую дешевую однокомнатную квартиру в новостройке фиксируют:

в Житомире +12% – до 1,6 миллиона гривен;

в Тернополе +13% – до 1,3 миллиона гривен;

в Харькове +13% – до 1,3 миллиона гривен;

в Виннице +19% – до 1,9 миллиона гривен.

По словам эксперта Елены Гайдамахи, рост цены квадратного метра в новостройках происходит в частности из-за подъема стоимости энергоносителей. Фактором подорожания нового жилья являются изменения в сфере общественного транспорта, например развитие сети метро и тому подобное.

В то же время заинтересованность застройщиков в работе в небольших областных центрах обусловлена более легким входом на рынок и меньшей стоимостью квадратного метра, говорит эксперт.

Как меняется ситуация на рынке первички?

Инвестор Дмитрий Карпиловский считает ключевым изменением на рынке тенденцию к уменьшению готовности украинцев инвестировать в строительство жилья на этапе котлована.

Дмитрий Карпиловский Инвестор, управляющий партнер УкрИнвестКлуба Деньги, которые исторически заходили в этот сегмент рынка, сейчас идут в другие направления и, соответственно, там растут цены из-за этого. Также продолжается перетекание капитала из центра и востока Украины на запад, соответственно, дополнительный драйв. И, конечно, перетекание спроса через внутренне перемещенных лиц на аренду и покупку недвижимости в западных регионах.

Зато эксперт наблюдает становление тренда на доходную рекреационную недвижимость: гостиницы, коттеджные городки, комплексы для отдыха. Здесь инвестор остается пассивным, а управлением занимается операционная компания, генерирующая доход.

Какие минимальные цены на квартиры в новостройках разных городов?

Минимальная стоимость однокомнатной квартиры на первичке колеблется от 1 до 2,5 миллиона гривен в разных городах. Самые дорогие варианты предлагают:

Львов – 2,5 миллиона гривен;

Киев – 2,4 миллиона гривен;

Черновцы – 2 миллиона гривен;

Ровно, Винница, Днепр – 1,9 миллиона гривен;

Луцк, Ужгород – 1,8 миллиона гривен.

Самая низкая минимальная стоимость однокомнаток в новостройках сосредоточена в Сумах, Николаеве и Запорожье – 1-1,1 миллиона гривен.