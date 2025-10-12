О ценах на жилье в новостройках 24 Канал рассказывает со ссылкой на отчет ЛУН о рынке недвижимости в 3 квартале 2025 года.

Читайте также Сколько стоят квартиры в Ивано-Франковске: действительно ли город самый дешевый на Западе

Как изменились за полгода цены на квартиры в новостройках?

По данным аналитиков, за последние 6 месяцев в большинстве регионов цены за квадратный метр в новостройках почти не изменились.

Незначительные колебания в пределах плюс-минус 1% зафиксированы в таких городах, как Киев, Чернигов, Харьков, Ужгород, Черновцы и Одесса. В Сумах, Виннице и Полтаве стоимость одного квадратного метра осталась на уровне полугодовой давности. Зато в Кропивницком и Запорожье цены заметно снизились – на 6% и 5% соответственно.

Противоположную динамику продемонстрировали Луцк и Ровно, где цены выросли на 7%, а также Житомир – на 8%, Тернополь и Хмельницкий – на 10%.



Цены за квадратный метр жилья в новостройках по городам / Инфографика ЛУН

В каких городах самое дорогое жилье в новостройках?

Небольшие колебания стоимости не повлияли на рейтинг городов с самыми дорогими новостройками – лидеры остались неизменными.

Города с самыми высокими ценами за квадрат на первичке:

Львов – средняя цена квадратного метра составляет 57,9 тысячи гривен;

Киев – 54,2 тысячи гривен за квадрат;

Ужгород – 47,7 тысячи гривен.

Самые низкие цены на первичную недвижимость традиционно зафиксированы в прифронтовых городах:

Запорожье – 24,1 тысячи гривен;

Сумы – 26 тысяч гривен;

Харьков – 28,2 тысячи гривен;

Николаев – 29,1 тысячи гривен.

Каковы минимальные цены однокомнатных квартир в городах?

Если говорить о минимальной стоимости однокомнатных квартир на первичном рынке, то самые дорогие варианты предлагают в городах:

Львов – 2,5 миллиона гривен;

Киев – 2,4 миллиона гривен;

Черновцы – 2 миллиона гривен.

К слову, согласно объявлениям на портале OLX Недвижимость самая дорогая по состоянию на 12 октября квартира в новостройке Украины стоит 4,24 миллиона долларов. Это двухкомнатное жилье в Киеве. Его площадь – чуть больше чем 77 квадратных метров.



Средняя цена самой дешевой квартиры на первичном рынке / Инфографика ЛУН

Зато самое доступное жилье в Сумах, Николаеве и Запорожье, где такие квартиры стоят примерно 1 миллион гривен.

Интересно, что Харьков на Востоке страны, а также Тернополь и Хмельницкий на Западе имеют одинаковую среднюю стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры – примерно 1,3 миллиона гривен.

Что еще показало исследование рынка недвижимости?

Осенью 2025 года вторичный рынок жилья в Украине продемонстрировал неожиданные изменения, что частично противоречили традиционным региональным тенденциям. Во Львове и Ужгороде зафиксировали снижение цен на однокомнатные квартиры, зато в Тернополе и Черновцах стоимость стремительно выросла – на 13% и 8% соответственно. Такие изменения могут свидетельствовать о росте интереса к менее раскрученным, но относительно безопасных областных центров, которые становятся альтернативой для покупателей и инвесторов.

За последние полгода аренда квартир в большинстве регионов Украины заметно выросла. Исключение составляют лишь Киев и отдельные прифронтовые города, где цены остались стабильными. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры больше всего подорожали в Одессе, трехкомнатные – во Львове.