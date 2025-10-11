Об этом говорится в отчете ЛУН о рынке недвижимости в 3 квартале 2025 года. Подробно о выводах аналитиков рассказывает 24 Канал.

Какие изменения зафиксировали на рынке вторичного жилья?

Рынок вторичной недвижимости Киева демонстрирует необычную стабильность, а среди западных регионов появляются новые перспективные локации. Осень принесла парадоксальные изменения: во Львове и Ужгороде – городах, которые обычно считают самыми дорогими на Западе страны – за последние шесть месяцев зафиксировали падение цен на однокомнатные квартиры.

Так, в Ужгороде средняя стоимость таких квартир снизилась аж на 8% – до 59,2 тысячи долларов, а во Львове спад составляет 1%, а цена опустилась до 64,5 тысячи долларов.

В противоположность этому, другие западноукраинские города показали активный рост цен. Самый яркий пример – Тернополь, где стоимость однокомнатных квартир выросла на 13% за полгода, достигнув 41,3 тысячи долларов. В Черновцах цены также выросли – на 8%, до 55 тысячи долларов.

Заметим, что несмотря на падение цен на вторичную, Ужгород является одним из самых дорогих городов Украины в этом сегменте рынка. Как рассказал бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский в комментарии "РБК-Украина", высокая цена держится на уровне из-за значительного спроса. Многие люди переехали в город на постоянное проживание. А ограниченное предложение жилья в Ужгороде держит цены высоко.

Что может означать новая тенденция?

Эта тенденция может свидетельствовать о изменении интересов среди покупателей и инвесторов – от более "раскрученных" городов к соседним, менее популярным, но тоже относительно безопасных областных центров.



Цены на вторичное жилье в городах Украины / Инфографика ЛУН

Если это действительно начало нового тренда, то вскоре рост цен можно будет наблюдать и в Ивано-Франковске и Хмельницком. По состоянию на начало октября именно в этих городах фиксируют одну из самых низких средних цен на однокомнатные квартиры на Западе страны – 38,8 тысячи и 35,9 тысячи долларов соответственно. Причем за последние полгода цены здесь изменились минимально: рост составил лишь 1% и 3%.

Первичка или вторичка – что выбирают украинцы и что выгоднее?

Согласно одному из опросов сервиса OLX Недвижимость, большинство украинцев (61%) при выборе жилья рассматривают как первичный, так и вторичный рынки одновременно. В то же время только 14% потенциальных покупателей ориентируются только на новостройки, а 24% – только на жилье на вторичном рынке.

Выбор между новостройкой и вторичкой зависит от целей и бюджета покупателя. Новые квартиры часто привлекательны для инвестирования и могут стоить меньше, но все определяет локация и класс жилья. Вторичное жилье готово к заселению, имеет развитую инфраструктуру и понятное техническое состояние.