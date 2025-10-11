Про це йдеться у звіті ЛУН про ринок нерухомості у 3 кварталі 2025 року. Детально про висновки аналітиків розповідає 24 Канал.

Читайте також Скільки коштують квартири в Івано-Франківську: чи справді місто найдешевше на Заході

Які зміни зафіксували на ринку вторинного житла?

Ринок вторинної нерухомості Києва демонструє незвичну стабільність, а серед західних регіонів з'являються нові перспективні локації. Осінь принесла парадоксальні зміни: у Львові та Ужгороді – містах, які зазвичай вважають найдорожчими на Заході країни – за останні шість місяців зафіксували падіння цін на однокімнатні квартири.

Так, в Ужгороді середня вартість таких квартир знизилась аж на 8% – до 59,2 тисячі доларів, а у Львові спад становить 1%, а ціна опустилася до 64,5 тисячі доларів.

На противагу цьому, інші західноукраїнські міста показали активне зростання цін. Найяскравіший приклад – Тернопіль, де вартість однокімнатних помешкань зросла на 13% за пів року, досягнувши 41,3 тисячі доларів. У Чернівцях ціни також зросли – на 8%, до 55 тисячі доларів.

Зауважимо, що попри падіння цін на вторинну, Ужгород є одним із найдорожчих міст України у цьому сегменті ринку. Як розповів бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський у коментарі "РБК-Україна", висока ціна тримається на рівні через значний попит. Багато людей переїхали у місто на постійне проживання. А обмежена пропозиція житла в Ужгороді тримає ціни високо.

Що може означати нова тенденція?

Ця тенденція може свідчити про зміну інтересів серед покупців і інвесторів – від більш "розкручених" міст до сусідніх, менш популярних, але теж відносно безпечних обласних центрів.



Ціни на вторинне житло в містах України / Інфографіка ЛУН

Якщо це справді початок нового тренду, то вже невдовзі зростання цін можна буде спостерігати й в Івано-Франківську та Хмельницькому. Станом на початок жовтня саме в цих містах фіксують одну з найнижчих середніх цін на однокімнатні квартири на Заході країни – 38,8 тисячі та 35,9 тисячі доларів відповідно. Причому за останні пів року ціни тут змінились мінімально: зростання становило лише 1% та 3%.

Первинка чи вторинка – що обирають українці й що вигідніше?

Згідно з одним з опитувань сервісу OLX Нерухомість, більшість українців (61%) при виборі житла розглядають як первинний, так і вторинний ринки одночасно. Водночас лише 14% потенційних покупців орієнтуються тільки на новобудови, а 24% – лише на житло на вторинному ринку.

Вибір між новобудовою та вторинкою залежить від цілей і бюджету покупця. Нові квартири часто привабливі для інвестування й можуть коштувати менше, але все визначає локація та клас житла. Вторинне житло готове до заселення, має розвинену інфраструктуру та зрозумілий технічний стан.