У коментарі 24 Каналу керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук розповіла, чи справді це так. Зрештою, це питання порушували аналітики в цьогорічному опитуванні користувачів онлайн-платформи.

Чи справді покупців більше цікавить вторинний ринок?

За результатами одного з опитувань OLX Нерухомості, більша частина українців розглядає для купівлі житла і первинний, і вторинний ринок (61%). Однак якщо розглядати ці ринки окремо, то суто первинний розглядає 14% шукачів житла, а суто вторинний – 24%.

Тобто, якщо порівняти, то все ж вторинному ринку більше надають перевагу. І на це є ряд причин. По-перше, через внутрішню міграцію та багато зруйнованого житла перед багатьома українцями стоїть ціль "придбати квартиру, щоб заїхати та жити",

Квартира з готовим ремонтом / Фото OLX

Це підтверджують і результати опитування щодо купівлі житла на вторинному ринку. "Готовність до заселення" – перше, що обрали потенційні покупці як перевагу вторинних квартир (68%).

Серед інших причин, чому українці частіше обирають вторинний ринок, є такі:

можливість оцінити реальний стан житла (57%);

сформована інфраструктура (51%);

можливість торгу (50%);

шанс оцінити сусідів, район, приблизні комунальні витрати (47%).

Варто зазначити, що на початку 2025 року майже половина українців готова була витратити на квартиру до 30 тисяч доларів (46%). Також значна частина орієнтується на бюджет від 30 до 60 тисяч доларів (34%).