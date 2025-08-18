За даними OLX Нерухомості, найбільше абітурієнтів традиційно вступає у навчальні заклади Львова та Києва. Також серед лідерів за кількістю поданих заяв є виші Чернівців, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя й Одеси. Найдешевша оренда наразі в Тернополі, а найдорожча – переважно у столиці, розповідає 24 Канал.

Які ціни на оренду квартир та кімнат у великих містах?

Київ

Однокімнатна квартира в Києві коштуватиме 16,9 тисячі гривень, що на 21% дорожче, ніж торік. Кімната для студента обійдеться значно дешевше – у 4 тисячі гривень. Ціна за двокімнатну квартиру значно вища – 31,2 тисячі гривень (+25%), а за трикімнатну – 58 тисяч гривень (+17%).

Львів

Два львівські виші, а це ЛНУ імені Івана Франка та "Львівська Політехніка", цьогоріч зібрали найбільше заяв вступників, тож конкуренція за проживання тут буде високою. Однокімнатну квартиру у Львові можна орендувати за 17,9 тисячі гривень (+10%), а кімнату – за 5 тисяч гривень. Якщо студенти планують спільно орендувати житло, то можуть обрати двокімнатну квартиру – 20,9 тисячі гривень (+15%) та трикімнатну – за 25,1 тисячі гривень (+26%).

Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича увійшов до рейтингу десяти вишів за кількістю заяв. Вартість оренди в місті значно нижча, ніж, наприклад, у Львові. Однокімнатну квартиру можна орендувати за 12,2 тисячі гривень (+18%), а кімнату – за 4 тисячі гривень. Ціна за двокімнатну квартиру становить 14,6 тисячі гривень (+18%), а за трикімнатну – 16,7 тисячі гривень (+2%).



Будинок у Чернівцях / Фото Суспільного

Івано-Франківськ

На Прикарпатті є кілька відомих вишів, що "притягують" абітурієнтів. Один із них – Університет імені Василя Стефаника, що зайняв 8 місце в рейтингу вишів. Оренда однокімнатної квартири обійдеться у 13,2 тисячі гривень (+11%), а кімнати – 3,5 тисячі гривень. Двокімнатна квартира коштує 15 тисяч гривень (+7%), а трикімнатна – 16,7 тисячі гривень (+15%).

Луцьк

Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 10 сходинку за кількістю заяв. Оренда однокімнатної квартири в місті коштує близько 13,5 тисячі гривень (+13%), а кімнати – 3,5 тисячі гривень. Двокімнатна квартира обійдеться у 15 тисяч гривень (+25%), і трикімнатна – приблизно так само (+7%).

Одеса

Цього року жоден університет Одеси не потрапив у топ-15 за кількістю заяв, проте у місті багато вишів, що популярні серед вступників. Через курортний сезон у місті значно зросла вартість оренди. Однокімнатна квартира тепер коштує 10 тисяч гривень (+33%), а кімнату здають за 3 тисячі гривень. Ціна за двокімнатну – 15 тисяч гривень (+50%), а за трикімнатну – 20,8 тисячі гривень (+26%).

Тернопіль

Три тернопільські університети увійшли в топ-50 за кількістю заяв абітурієнтів. Проживання у місті дешевше, ніж в сусідніх Івано-Франківську та Львові. Однокімнатні квартири коштують 11,5 тисячі гривень (+29%), а кімнати – всього лиш 2,8 тисячі гривень. За двокімнатну потрібно буде платити 13,7 тисячі гривень (+33%), а за трикімнатну – 14,5 тисячі гривень (+20%);

Отже, найдешевшим варіантом для оренди залишається оренда кімнати. Оптимальним, з погляду витрат, також є варіант спільного проживання у дво- та трикімнатних квартирах, бо орендна плата ділитиметься на всіх.