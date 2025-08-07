Як обрати між помешканням у новобудові та на вторинці, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли експертки.

Які переваги квартир у новобудовах?

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук пояснила, що вибір між первинним і вторинним ринком житла залежить насамперед від цілей і фінансових можливостей самого покупця.

Переваги квартир у новобудовах:

  • ідеально підходять для інвестування – варіант для тих, хто орієнтується на подальший продаж житла або здачу його в оренду;
  • можуть бути дешевшими за аналогічні квартири на вторинному ринку поблизу, однак усе залежить від локації, класу ЖК та інших факторів.

Квартира в новобудові
Квартиру в новобудові варто обирати, якщо плануєте довгострокову інвестицію / Фото Pexels

Недоліком первинки є те, що таке житло потребує ремонту, що передбачає додаткові витрати й час.

Експертка також радить обов'язково перевіряти надійність забудовника та наявність усіх дозвільних документів.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Чим привабливе житло на вторинці?

Переваги квартир вторинки:

  • туди можна заселитися одразу після покупки;
  • житло розташоване у сформованому районі з налагодженою інфраструктурою;
  • є змога об’єктивно оцінити технічний стан як квартири, так і будинку.

Недоліком є ризик зношеності інженерних мереж.

Крім того, щодо вторинки необхідно уважно перевіряти документи на право власності, відсутність боргів, арештів та інших обтяжень.

Квартира на вторинці
Квартира вторинного. ринку підходить для негайного заселення / Фото DIM.RIA

Що ще може впливати на вибір між первинкою та вторинкою?

Оксана Остапчук розповіла, що останнім часом девелопери передбачають у проєктах укриття та автономні джерела живлення. А це в сучасних умовах може стати суттєвою перевагою новобудов над вторинкою.

До того ж, купуючи квартиру в новобудові, можна скористатися державною програмою єОселя або розтермінуванням від забудовника. На вторинному ринку також іноді можливо використати житлові сертифікати або домовитися про зниження ціни.

Експертка підсумовує: якщо вам потрібне житло для проживання вже зараз – краще звернути увагу на вторинний ринок. Якщо ж розглядаєте купівлю як довгострокову інвестицію – варто зосередитись на перевіреній новобудові.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак додає, що при виборі між первинкою і вторинкою ключову роль відіграють персональні очікування людини: від локації та інфраструктури до стану комунікацій, планування, соціального оточення і майбутнього ком'юніті.