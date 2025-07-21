Про те, скільки коштує косметичний ремонт у 2025 році, які чинники формують ціну та які нюанси варто врахувати перед початком робіт, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Скільки коштує косметичний ремонт у 2025 році?

Ціна ремонту залежить від регіону, обсягу робіт та виконавців – приватників чи офіційних підрядників. У середньому у 2025 році послуги офіційних будівельних компаній обходяться в 4 – 5 тисяч гривень за квадратний метр. Йдеться саме про "офіційні" бригади. Майстер Вадим Лигаченко зазначив, що в нинішніх умовах краще звертатися до таких виконавців.

Слід мати на увазі, що в зазначену суму входить лише робота. Матеріали – фарба, шпалери, підлогове покриття, розетки тощо – рахують окремо, що може істотно збільшити загальні витрати. При цьому ремонт у новобудовах і квартирах на вторинному ринку коштує приблизно однаково, оскільки типові роботи не відрізняються.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Що включає косметичний ремонт?

Косметичний ремонт – це оновлення інтер'єру без втручання в інженерні комунікації чи перепланування. До стандартного переліку робіт зазвичай входять:

фарбування або обклеювання стін і стель;

заміна підлогового покриття (ламінат, лінолеум);

встановлення нових розеток і вимикачів.

Як уточнив Лигаченко: інші роботи – зняття старих шпалер, вирівнювання стін, штроблення під проводку, монтаж карнизів або раковини – обговорюють окремо. Зазвичай ремонт триває приблизно півтора місяця.

Додаткові послуги, такі як демонтаж старих покриттів чи підготовка поверхонь, оплачують окремо і можуть збільшити кошторис на 20 – 30%.

Приватні майстри чи офіційні бригади: кого обрати у 2025 році?

До 2022 року вибір між приватними майстрами та будівельними компаніями здебільшого залежав від бюджету та бажання уникнути ризиків. Приватники зазвичай просили менше, але якість їхніх послуг була непередбачуваною. З компаніями все було простіше: договір, чіткий графік та визначений обсяг робіт.

У 2025 році ситуація ускладнилася через дефіцит кваліфікованих кадрів – багато майстрів мобілізовані або виїхали з країни. Через це компанії змушені залучати пенсіонерів та жінок, які мають відповідний досвід.

У таких умовах офіційні компанії мають перевагу: вони працюють за контрактами, надають гарантії та не зникають після авансу.



Послуги майстрів з ремонту коштують 4 – 5 тисяч гривень за квадрат / Фото Pexels

Які є ризики ремонту в час війни?

Планування ремонту у 2025 році залишається складним через війну. Високі ціни на матеріали – не єдина проблема. Існує реальний ризик пошкодження житла внаслідок обстрілів.

Вадим Лигаченко наголошує, що тепер ремонт із заміною техніки й меблів може обійтися в ту ж суму, за яку купували квартиру. Капітальний ремонт вартуватиме ще більше, а дизайнерський – у кілька разів дорожче.

Щоб знизити фінансові ризики, варто:

укладати офіційний договір з чіткими умовами;

уточнювати перелік додаткових робіт заздалегідь;

купувати матеріали із запасом – ціни можуть зрости;

звертатись до перевірених компаній з хорошою репутацією.

Як заощадити на косметичному ремонті?

Є кілька способів зменшити витрати без втрати якості:

виконати підготовчі роботи самостійно (наприклад, демонтаж старого покриття або шпалер);

купувати матеріали під час акцій або у великих мережевих магазинах;

обирати бюджетніші варіанти (наприклад, фарбу замість шпалер);

планувати ремонт у міжсезоння, коли попит на майстрів нижчий.

Проте економити на оплаті праці майстрів не варто. Надто низька ціна часто означає низьку якість, що згодом обертається додатковими витратами.