О том, сколько стоит косметический ремонт в 2025 году, какие факторы формируют цену и какие нюансы стоит учесть перед началом работ, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новини.LIVE.

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Сколько стоит косметический ремонт в 2025 году?

Цена ремонта зависит от региона, объема работ и исполнителей – частников или официальных подрядчиков. В среднем в 2025 году услуги официальных строительных компаний обходятся в 4 – 5 тысяч гривен за квадратный метр. Речь идет именно об "официальных" бригадах. Мастер Вадим Лигаченко отметил, что в нынешних условиях лучше обращаться к таким исполнителям.

Следует иметь в виду, что в указанную сумму входит только работа. Материалы – краска, обои, напольное покрытие, розетки и т.д. – считают отдельно, что может существенно увеличить общие расходы. При этом ремонт в новостройках и квартирах на вторичном рынке стоит примерно одинаково, поскольку типовые работы не отличаются.

После войны строительство станет одним из двигателей восстановления Украины. Но важно не только возводить дома, а создавать пространства, где хочется жить, наслаждаться комфортом и творить будущее. Понимая это, РИЕЛ уже сейчас проектирует не просто жилые комплексы, а места, которые соответствуют ценностям будущих жителей.

Что включает косметический ремонт?

Косметический ремонт – это обновление интерьера без вмешательства в инженерные коммуникации или перепланировки. В стандартный перечень работ обычно входят:

покраска или оклейка стен и потолков;

замена напольного покрытия (ламинат, линолеум);

установка новых розеток и выключателей.

Как уточнил Лигаченко: остальные работы – снятие старых обоев, выравнивание стен, штробление под проводку, монтаж карнизов или раковины – обсуждают отдельно. Обычно ремонт длится примерно полтора месяца.

Дополнительные услуги, такие как демонтаж старых покрытий или подготовка поверхностей, оплачивают отдельно и могут увеличить смету на 20 – 30%.

Частные мастера или официальные бригады: кого выбрать в 2025 году?

До 2022 года выбор между частными мастерами и строительными компаниями в основном зависел от бюджета и желания избежать рисков. Частники обычно просили меньше, но качество их услуг было непредсказуемым. С компаниями все было проще: договор, четкий график и определенный объем работ.

В 2025 году ситуация осложнилась из-за дефицита квалифицированных кадров – многие мастера мобилизованы или уехали из страны. Поэтому компании вынуждены привлекать пенсионеров и женщин, которые имеют соответствующий опыт.

В таких условиях официальные компании имеют преимущество: они работают по контрактам, предоставляют гарантии и не исчезают после аванса.



Услуги мастеров по ремонту стоят 4 – 5 тысяч гривен за квадрат / Фото Pexels

Какие есть риски ремонта во время войны?

Планирование ремонта в 2025 году остается сложным из-за войны. Высокие цены на материалы – не единственная проблема. Существует реальный риск повреждения жилья в результате обстрелов.

Вадим Лигаченко отмечает, что теперь ремонт с заменой техники и мебели может обойтись в ту же сумму, за которую покупали квартиру. Капитальный ремонт будет стоить еще больше, а дизайнерский – в несколько раз дороже.

Чтобы снизить финансовые риски, стоит:

заключать официальный договор с четкими условиями;

уточнять перечень дополнительных работ заранее;

покупать материалы с запасом – цены могут вырасти;

обращаться к проверенным компаниям с хорошей репутацией.

Как сэкономить на косметическом ремонте?

Есть несколько способов уменьшить расходы без потери качества:

выполнить подготовительные работы самостоятельно (например, демонтаж старого покрытия или обоев);

покупать материалы во время акций или в крупных сетевых магазинах;

выбирать более бюджетные варианты (например, краску вместо обоев);

планировать ремонт в межсезонье, когда спрос на мастеров ниже.

Однако экономить на оплате труда мастеров не стоит. Слишком низкая цена часто означает низкое качество, что впоследствии оборачивается дополнительными затратами.