Про те, який вид житла найбезпечніший під час обстрілів, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли експертки.

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Чи є повністю безпечне житло в умовах обстрілів?

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук розповіла, що у випадку ракетних чи дронових атак повністю безпечного житла немає.

Безпечні лише спеціалізовані будівлі з облаштованими укриттями,

– уточнила експертка.

Та додала, що існують певні характеристики житла, які можуть знизити рівень небезпеки, зокрема йдеться про тип конструкції.

Який тип житла більш безпечний при атаках?

Монолітно-каркасні будівлі, як пояснила Оксана Остапчук, краще протистоять ударним хвилям у порівнянні зі старими панельними спорудами. Водночас варто пам'ятати, що при прямому влучанні руйнування зазнає будь-який будинок.



Монолітно-каркасні будинки більш стійкі до ракетних ударів / Фото DIM.RIA

Також вона рекомендує звертати увагу не тільки на тип конструкції, а й на такі параметри, як товщина стін та перекриттів, а також якість вікон – наприклад, двокамерні склопакети краще витримують ударну хвилю.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак підтвердила, що панельні будинки є одними з найвразливіших з погляду безпеки під час війни. Через це на ринку нерухомості квартири в таких будинках у Києві часто продають зі знижками до 20 – 30% від середньоринкової вартості.

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха також зауважила, що окрім монолітно-каркасних споруд відносно надійними вважають цегляні будинки.