О том, какой вид жилья самый безопасный во время обстрелов, в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказали эксперты.

Узнайте больше Локация, этаж, тип дома: какое жилье выбирают украинцы в условиях войны



Есть ли полностью безопасное жилье в условиях обстрелов?

Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук рассказала, что в случае ракетных или дроновых атак полностью безопасного жилья нет.

Безопасны только специализированные здания с обустроенными укрытиями,

– уточнила эксперт.

И добавила, что существуют определенные характеристики жилья, которые могут снизить уровень опасности, в частности речь идет о типе конструкции.

Какой тип жилья более безопасен при атаках?

Монолитно-каркасные здания, как объяснила Оксана Остапчук, лучше противостоят ударным волнам по сравнению со старыми панельными сооружениями. В то же время стоит помнить, что при прямом попадании разрушения испытывает любой дом.



Монолитно-каркасные дома более устойчивы к ракетным ударам / Фото DIM.RIA

Также она рекомендует обращать внимание не только на тип конструкции, но и на такие параметры, как толщина стен и перекрытий, а также качество окон – например, двухкамерные стеклопакеты лучше выдерживают ударную волну.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак подтвердила, что панельные дома являются одними из самых уязвимых с точки зрения безопасности во время войны. Поэтому на рынке недвижимости квартиры в таких домах в Киеве часто продают со скидками до 20 – 30% от среднерыночной стоимости.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха также отметила, что кроме монолитно-каркасных сооружений относительно надежными считают кирпичные дома.