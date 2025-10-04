Подробнее о том, сколько стоят квартиры на первичном и вторичном рынках недвижимости Ивано-Франковска, а также сколько приходится выкладывать за аренду, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Читайте также Квартира в аренду или отель: что быстрее окупается за 10 лет

Сколько стоит квартира на вторичном рынке Ивано-Франковска?

По состоянию на начало октября 2025 года цены на квартиры на вторичном рынке следующие:

однокомнатные квартиры стоят в среднем 39 тысяч долларов, что на 1% больше, чем полгода назад;

двухкомнатные – 57 тысяч долларов, а это на 5% больше, чем раньше;

трехкомнатные – 75 тысяч долларов, рост цены на 7%.

Чтобы приобрести жилье, жителю города придется полностью откладывать среднюю зарплату в течение 5,6 года – для однокомнатной квартиры, 8,2 года – для двухкомнатной, 10,8 года – для трехкомнатной.

Если сравнивать цены на вторичное жилье в Ивано-Франковске с другими западными городами, то там действительно они самые низкие. Для сравнения однокомнатную квартиру во Львове продают в среднем за 65 тысяч долларов, а в Ужгороде – за 59 тысяч.

Какие цены на жилье в новостройках?

Цены за квадратный метр в новостройках Ивано-Франковска зависят от класса жилья:

комфорт – 35 тысяч гривен за квадратный метр, что на 6% больше, чем полгода назад;

бизнес – 38 тысяч гривен за квадратный метр, больше на 1%.

Несмотря на рост цен, стоимость квадратного метра в новостройках Ивано-Франковска одна из самых низких на Западе. Дешевле квадрат в новостройках стоит в Тернополе.



В Ивано-Франковске жилье дешевле, чем в других городах на Западе / Фото iStock

Сколько стоит аренда квартир?

Рынок аренды также демонстрирует рост:

однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 15 тысяч гривен в месяц, что на 13% больше, чем полгода назад;

двухкомнатную – за 19 тысяч гривен в месяц, на 17% дороже, чем в марте;

трехкомнатную – за 20 тысяч гривен, рост цены на 20%.

На аренду однокомнатного жилья жителям Ивано-Франковска нужно 64% средней зарплаты, двухкомнатного – 78%, трехкомнатного – 83%.

По рынку аренды, то Ивано-Франковск уже дороже на рынке западных городов, впереди только Львов и Ужгород, где снимать однокомнатную квартиру в месяц стоит 19 и 21 тысячи гривен соответственно.

К слову, самая дорогая квартира, которую сейчас продают в Ивано-Франковске, стоит более 1,1 миллиона долларов. Это – трехкомнатное жилье с эксклюзивным ремонтом. Расположено оно в центре города. Имеет площадь 64 квадратных метра.

Какие цены на жилье в других городах на Западе?

В Тернополе средняя цена однокомнатной квартиры на вторичке – 41 тысяча долларов, двухкомнатной – 62 тысячи, трехкомнатной – 69 тысяч. В новостройках стоимость квадратного метра составляет: экономкласс – 33 тысячи гривен, комфорт – 30 тысяч, бизнес – 44 тысячи. Аренда: однокомнатная квартира – 11 тысяч гривен в месяц, двухкомнатная – 14 тысяч, трехкомнатная – 15 тысяч.

Во Львове аренда однокомнатной квартиры в месяц стоит в среднем 19 тысяч гривен в среднем стоит 19 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатное жилье – 23 тысячи, трехкомнатное – 29. За последние полгода цены выросли во всех сегментах.

В Ужгороде на вторичном рынке однокомнатные квартиры в среднем стоят 59 тысяч долларов, двухкомнатные – 95 тысяч, трехкомнатные – 115 тысяч. В новостройках квадратный метр стоит: экономкласс – 30 гривен, комфорт – 40 тысяч, бизнес – 48. Аренда: однокомнатная квартира – 21 тысяча гривен в месяц, двухкомнатная – 25.