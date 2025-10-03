Какая недвижимость окупается быстрее?

Покупка новой квартиры площадью 45 квадратных метров и ремонт в ней обойдутся сегодня инвестору примерно в 100 000 долларов, рассказала 24 Каналу руководитель направления Maestro Hotels Investment Яна Глинянская.

Смотрите также "Красные флажки": 5 популярных типов отелей, которых стоит избегать

Если посчитать по рыночной стоимости аренды в 400 – 500 долларов, то доходы инвестора от сдачи квартиры за 10 лет составят 60 000 долларов.

Тогда как за это же время инвестиции в гостиничную недвижимость можно окупить полностью.

Таким образом, гостиницы имеют более быструю окупаемость на сегодня, чем квартиры в аренду, отмечает специалист. Ведь гостиничная недвижимость демонстрирует от 10% до 14% годовых – в зависимости от местоположения и типа.

Сейчас такой процент является более привлекательными по сравнению с классическим инвестированием в жилье,

– отмечает Глинянская.

В то же время обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что сейчас из-за войны в Украине хорошую доходность показывает рекреационная недвижимость, которая является хоть и нишевым, но перспективным направлением.

Правда, рекреационная недвижимость проигрывает по стабильности жилой аренде.

Впрочем, по динамике роста спроса она идет впереди коммерческой недвижимости, как торговые центры и офисные помещения.

Формат, в котором ты платишь управляющей компании за обслуживание и дополнительные услуги, имеешь чистую прибыль и от 7 до 21 дней в году в своем лоте на отдых,

– очертила преимущества Берещак.

А Глинянская добавила, что владелец такой недвижимости получает высокие проценты годовых при минимальных заботах. Однако важно ответственно подойти к выбору проекта и управляющей компании.

Важно! Напомним, что весной этого года в Киеве провели анализ состояния гостиниц премиум-класса и их соответствия международным стандартам. Исследование Ino.The Developer показало, что пятизвездочные заведения столицы в целом удовлетворяют базовые требования, однако им не хватает уникальных черт и современных инноваций.

Как работают отели в Украине во время войны?