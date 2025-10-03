Яка нерухомість окупається швидше?
Купівля нової квартири площею 45 квадратних метрів та ремонт у ній обійдуться сьогодні інвестору приблизно у 100 000 доларів, розповіла 24 Каналу керівниця напрямку Maestro Hotels Investment Яна Глинянська.
- Якщо порахувати по ринковій вартості оренди у 400 – 500 доларів, то доходи інвестора від здавання квартири за 10 років складуть 60 000 доларів.
- Тоді як за цей же час інвестиції у готельну нерухомість можна окупити повністю.
Таким чином, готелі мають швидшу окупність на сьогодні, ніж квартири в оренду, зазначає фахівчиня. Адже готельна нерухомість демонструє від 10% до 14% річних – залежно від місця розташування та типу.
Наразі такий відсоток є більш привабливими у порівнянні з класичним інвестуванням у житло,
– зазначає Глинянська.
Водночас оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак додає, що наразі через війну в Україні хорошу дохідність показує рекреаційна нерухомість, яка є хоч і нішевим, але перспективним напрямком.
- Щоправда, рекреаційна нерухомість програє за стабільністю житловій оренді.
- Втім, за динамікою зростання попиту вона йде попереду комерційної нерухомості, як торгові центри та офісні приміщення.
Формат, в якому ти платиш керівній компанії за обслуговування і додаткові послуги, маєш чистий прибуток і від 7 до 21 днів на рік у своєму лоті на відпочинок,
– окреслила переваги Берещак.
А Глинянська додала, що власник такої нерухомості отримує високі відсотки річних при мінімальних турботах. Однак важливо відповідально підійти до вибору проєкту та керівної компанії.
Важливо! Нагадаємо, що навесні цього року у Києві провели аналіз стану готелів преміумкласу та їхньої відповідності міжнародним стандартам. Дослідження Ino.The Developer показало, що п’ятизіркові заклади столиці загалом задовольняють базові вимоги, проте їм бракує унікальних рис і сучасних інновацій.
Як працюють готелі в Україні під час війни?
Попри війну та зниження кількості туристів, сьогодні готелі в Україні продовжують функціонувати. Його підтримують, зокрема, внутрішнє переміщення громадян, ділові поїздки та дипломатичні візити. Це дозволяє закладам залишатися на плаву навіть у складних умовах.
Нещодавно Forbes Ukraine склав рейтинг найбільших готельєрів країни за кількістю номерів та підрахував виторг цього бізнесу у 2024 році. До десятки лідерів увійшли як іноземні громадяни, так і колишні депутати, а також підприємці з IT-галузі та агросектору.
Очолила рейтинг за кількістю готельних номерів громадянка Франції Наталія Селіванова. Їй належать чотири готелі у Києві, Одесі та Львові. У 2024 році їхній загальний виторг перевищив 397 мільйонів гривень.