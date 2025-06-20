Топ-10 отельеров Украины

Forbes Ukraine составил рейтинг крупнейших отельеров страны по количеству номеров и подсчитал выручку этого бизнеса в 2024 году. В десятке лидеров – иностранные граждане, бывшие депутаты, предприниматели из IT-отрасли и агросектора, передает 24 Канал.

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Наталья Селиванова – 928 номеров, 397,5 миллионов гривен выручки 397

Лидер по количеству гостиничных номеров – Наталья Селиванова, гражданка Франции. Ей принадлежат четыре гостиницы с номерным фондом в 928 единиц. Среди них:

Premier Palace Hotel (Киев, 5 звезд)

Premier Hotel Odesa (Одесса, 5 звезд)

Premier Hotel Dnister (Львов, 4 звезды)

Premier Hotel Lybid (Киев)

Несмотря на то, что некоторые из них находятся под арестом с 2022 года, заведения продолжают работать и приносить доход, который достигает более 397 миллионов гривен выручки за год.

Стоит знать. Селиванова является фигуранткой расследований, как гражданская жена Михаила Воеводина, одного из подсанкционных совладельцев бывшей группы VS Energy, связанной с российскими бизнесменами. Заметим, что часть объектов суд арестовал еще в декабре 2022 года. Правда, в распоряжение АРМА гостиницы не передавали.

Вячеслав Юткин – 404 номера, 227 миллионов гривен выручки

Юткин – бывший банкир, владелец отелей:

Bankhotel (Львов)

Yaremche Club Hotel (Яремче)

Glibivka Family Park (Глебовка)

Конгресс-отель "Пуща" (Киев)

В 2024 году общая выручка объектов – 227 миллионов гривен. Наибольший доход принес львовский отель Bankhotel, речь идет о 80 миллионах гривен. Высокий заработок и заполняемость номеров объяснили тем, что выросла деловая активность и проведение форумов, а также путешествиями украинцев и иностранцев, для которых Львов – промежуточная точка на пути.

Григорий Козловский и семья – 379 номеров, 405,5 миллионов гривен выручки 379 номеров 405 5 миллионов гривен выручки

Бывший депутат Львовского городского и областного советов Григорий Козловский контролирует:

Emily Resort (Винники)

City Inn Lviv Smart Hotel (Винники)

Grand Hotel Lviv Casino & Spa (Львов)

Флагманский объект, Emily Resort, в 2024 году показал 405,5 миллионов гривен выручки, что является одним из самых высоких показателей среди частных отелей. Как отметили в Forbes, из-за большого количества компаний в структуре бизнеса семьи точно оценить общий доход сложно.

Юрий Харсон – 372 номера, 520,7 миллионов гривен выручки (сеть)

Владелец Optima Hotels & Resorts, бывшей сети Reikartz, Харсон объединил около 40 отелей по всей Украине.

В рейтинге учтены его объекты в Житомире, Черкассах, Львове, Ровно, Виннице, Киеве.

Выручка оператора гостиничной сети в 2024 году составила более 520 миллионов гривен, хотя выручка отдельных отелей не публикуются. Харсон – лидер в рейтинге по масштабу сети.

Николай Кмить, Тарас Кицмей и партнеры – 356 номеров, 260,5 миллионов гривен

Бывший председатель Львовской ОГА и бизнесмен Николай Кмить, вместе с Тарасом Кицмеем, соучредителем SoftServe, развивают туристическую недвижимость во Львовской области:

Курорт "Плай" (Плавье)

"Святой Шарбель" (Моршин)

"Мраморный дворец" (Моршин)

Самым успешным стал "Святой Шарбель" – его годовая выручка составила 186,5 миллионов гривен. Группа активно инвестирует в медицинскую и рекреационную инфраструктуру.

Заметьте. Большинство владельцев гостиничного бизнеса сосредоточили активы во Львове и на западе Украины. Поскольку эти регионы считают относительно безопасными, здесь присутствует деловой туризм и удобная инфраструктура. Многие отели сейчас переживают восстановление спроса на проживание, особенно со стороны переселенцев, иностранных делегаций и бизнес-гостей.