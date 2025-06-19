Бизнес обязали подавать отчетность
Соответствующее решение приняла Верховная Рада 19 июня, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Решение позволит ведомству полноценно возобновить работу, в частности проведение обследований домохозяйств, и обеспечить регулярное формирование официальной государственной статистики.
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Речь идет об изменениях в пункт 1 закона "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".
Что меняют принятые нормы
- Отныне все респонденты (кроме отдельных исключений) обязательно должны подавать отчетность, даже во время действия военного положения.
- Предприятия, которые не подавали отчетность в период действия военного положения, имеют 3 месяца для подачи отчетов за весь период неподачи.
Справочно. С начала полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на проведение некоторых статистических наблюдений, в частности, выборочных обследований домохозяйств, и публикацию данных из-за неполного получения отчетности.
Почему это важно
При этом, в Госстате отметили, что принятие отчетности не прекращалось, зато предприниматели подавали ее на добровольной основе. Так, в III квартале 2024 года уровень отчетности составил 72,3%.
Собранные и обработанные данные станут основой для формирования эффективных государственных политик, ориентированных на восстановление страны, экономики, социальной сферы,
– отметил глава Госстата Арсен Макарчук.
Он также добавил, что это также означает постепенное возвращение к довоенному уровню объема данных и полноценное восстановление работы, которая была ограничена из-за войны.
Изменения в закон восстанавливают:
регулярное и обязательное представление отчетности от бизнеса;
возможность проведения выборочных обследований населения относительно условий жизни, доходов, занятости, сельскохозяйственной деятельности и т.д;
статистическое обоснование социальной, экономической и демографической политики и тому подобное.