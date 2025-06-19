Бізнес зобов'язали подавати звітність
Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада 19 червня, передає 24 Канал з посиланням на Держстат. Рішення дозволить відомству повноцінно відновити роботу, зокрема проведення обстежень домогосподарств, і забезпечити регулярне формування офіційної державної статистики.
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Ідеться про зміни до пункту 1 закону "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".
Що змінюють ухвалені норми
- Відтепер усі респонденти (крім окремих винятків) обов'язково мають подавати звітність, навіть під час дії воєнного стану.
- Підприємства, які не подавали звітність у період дії воєнного стану, мають 3 місяці для подачі звітів за увесь період неподання.
Довідково. Від початку повномасштабної війни в Україні ввели обмеження на проведення деяких статистичних спостережень, зокрема, вибіркових обстежень домогосподарств, та публікацію даних через неповне отримання звітності.
Чому це важливо
При цьому, у Держстаті зазначили, що прийняття звітності не припинялося, натомість підприємці подавали її на добровільній основі. Так, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.
Зібрані та оброблені дані стануть основою для формування ефективних державних політик, орієнтованих на відновлення країни, економіки, соціальної сфери,
– зазначив очільник Держстату Арсен Макарчук.
Він також додав, що це також означає поступове повернення до довоєнного рівня обсягу даних і повноцінне відновлення роботи, яка була обмежена через війну.
Зміни до закону відновлюють:
регулярне та обов'язкове подання звітності від бізнесу;
можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості, сільськогосподарської діяльності тощо;
статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики тощо.