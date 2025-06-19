Бізнес зобов'язали подавати звітність

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада 19 червня, передає 24 Канал з посиланням на Держстат. Рішення дозволить відомству повноцінно відновити роботу, зокрема проведення обстежень домогосподарств, і забезпечити регулярне формування офіційної державної статистики.

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Ідеться про зміни до пункту 1 закону "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

Що змінюють ухвалені норми

Відтепер усі респонденти (крім окремих винятків) обов'язково мають подавати звітність, навіть під час дії воєнного стану.

Підприємства, які не подавали звітність у період дії воєнного стану, мають 3 місяці для подачі звітів за увесь період неподання.

Довідково. Від початку повномасштабної війни в Україні ввели обмеження на проведення деяких статистичних спостережень, зокрема, вибіркових обстежень домогосподарств, та публікацію даних через неповне отримання звітності.

Чому це важливо

При цьому, у Держстаті зазначили, що прийняття звітності не припинялося, натомість підприємці подавали її на добровільній основі. Так, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.

Зібрані та оброблені дані стануть основою для формування ефективних державних політик, орієнтованих на відновлення країни, економіки, соціальної сфери,

– зазначив очільник Держстату Арсен Макарчук.

Він також додав, що це також означає поступове повернення до довоєнного рівня обсягу даних і повноцінне відновлення роботи, яка була обмежена через війну.

Зміни до закону відновлюють:

регулярне та обов'язкове подання звітності від бізнесу;

можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості, сільськогосподарської діяльності тощо;

статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики тощо.