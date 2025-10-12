Про ціни на житло в новобудовах 24 Канал розповідає з посиланням на звіт ЛУН про ринок нерухомості у 3 кварталі 2025 року.

Як змінилися за пів року ціни на квартири в новобудовах?

За даними аналітиків, за останні 6 місяців у більшості регіонів ціни за квадратний метр у новобудовах майже не змінилися.

Незначні коливання в межах плюс-мінус 1% зафіксовані в таких містах, як Київ, Чернігів, Харків, Ужгород, Чернівці та Одеса. У Сумах, Вінниці та Полтаві вартість одного квадратного метра залишилася на рівні піврічної давності. Натомість у Кропивницькому та Запоріжжі ціни помітно знизилися – на 6% та 5% відповідно.

Протилежну динаміку продемонстрували Луцьк і Рівне, де ціни зросли на 7%, а також Житомир – на 8%, Тернопіль та Хмельницький – на 10%.



Ціни за квадратний метр житла в новобудовах за містами / Інфографіка ЛУН

В яких містах найдорожче житло в новобудовах?

Невеликі коливання вартості не вплинули на рейтинг міст із найдорожчими новобудовами – лідери залишились незмінними.

Міста з найвищими цінами за квадрат на первинці:

Львів – середня ціна квадратного метра становить 57,9 тисячі гривень;

Київ – 54,2 тисячі гривень за квадрат;

Ужгород – 47,7 тисячі гривень.

Найнижчі ціни на первинну нерухомість традиційно зафіксовані у прифронтових містах:

Запоріжжя – 24,1 тисячі гривень;

Суми – 26 тисяч гривень;

Харків – 28,2 тисячі гривень;

Миколаїв – 29,1 тисячі гривень.

Якими є мінімальні ціни однокімнатних квартир у містах?

Якщо говорити про мінімальну вартість однокімнатних квартир на первинному ринку, то найдорожчі варіанти пропонують у містах:

Львів – 2,5 мільйона гривень;

Київ – 2,4 мільйона гривень;

Чернівці – 2 мільйони гривень.

До слова, відповідно до оголошень на порталі OLX Нерухомість найдорожча станом на 12 жовтня квартира в новобудові України коштує 4,24 мільйона доларів. Це двокімнатне житло в Києві. Його площа – трохи більше ніж 77 квадратних метрів.



Середня ціна найдешевшої квартири на первинному ринку / Інфографіка ЛУН

Натомість найдоступніше житло в Сумах, Миколаєві та Запоріжжі, де такі квартири коштують приблизно 1 мільйон гривень.

Цікаво, що Харків на Сході країни, а також Тернопіль і Хмельницький на Заході мають однакову середню вартість найдешевшої однокімнатної квартири – приблизно 1,3 мільйона гривень.

Що ще показало дослідження ринку нерухомості?

Восени 2025 року вторинний ринок житла в Україні продемонстрував неочікувані зміни, що частково суперечили традиційним регіональним тенденціям. У Львові та Ужгороді зафіксували зниження цін на однокімнатні квартири, натомість у Тернополі та Чернівцях вартість стрімко зросла – на 13% та 8% відповідно. Такі зміни можуть свідчити про зростання інтересу до менш розкручених, але відносно безпечних обласних центрів, які стають альтернативою для покупців та інвесторів.

За останні пів року оренда квартир у більшості регіонів України помітно зросла. Виняток становлять лише Київ та окремі прифронтові міста, де ціни залишилися стабільними. Однокімнатні та двокімнатні квартири найбільше подорожчали в Одесі, трикімнатні – у Львові.