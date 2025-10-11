Детальніше про те, наскільки змінилися ціни на оренду помешкань та якими вони є у жовтні 2025 року, 24 Канал розповідає з посиланням на звіт ЛУН про ринок нерухомості у 3 кварталі 2025 року.
Як змінилися ціни в містах України на однокімнатні квартири?
За інформацією аналітиків, оренда за пів року подорожчала майже по всій Україні. Винятком несподівано стала столиця, а також прифронтові Запоріжжя й Миколаїв, де ціни залишилися майже на рівні піврічної давності.
У Сумах ситуація протилежна – там за пів року оренда подешевшала на 30 – 45% залежно від кількості кімнат у квартирі.
Найбільше подорожчали однокімнатні квартири в таких містах:
- Одеса – на 50%;
- Вінниця – на 36%;
- Кропивницький – на 23%;
- Черкаси – на 20%.
Дещо менше, але все одно помітне зростання зафіксували в Ужгороді – на 15%, Івано-Франківську – на 13%, Львові – на 12%. Схожа динаміка і на Сході країни: у Дніпрі оренда таких квартир зросла на 14%, у Харкові – на 13%.
Натомість у Сумах середня вартість оренди однокімнатної квартири на початку жовтня була майже на третину нижчою, ніж пів року тому.
В інших містах суттєвих змін не зафіксовано – орендні ставки або залишились стабільними, або повернулися до рівня весни.
Ціни на оренду однокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН
Яка ситуація у сегменті оренди двокімнатних квартир?
Схожа ситуація й у сегменті двокімнатного житла. Лідерами за зростанням вартості оренди стали міста:
- Одеса – на 37%;
- Львів – на 33%;
- Черкаси – на 23%;
- Ужгород і Вінниця – на 20%.
На Заході країни подорожчання оренди таких квартир також зафіксували в Івано-Франківську – на 17%, Тернополі – на 15%, Чернівцях – на 14%, Хмельницькому – на 11%.
На Сході помітне зростання відбулося в Харкові – на 18%, а в Запоріжжі та Дніпрі воно було менш вираженим – на 8% та 7% відповідно.
Ціни на оренду двокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН
Що з цінами на оренду трикімнатних квартир?
У сегменті трикімнатних квартир найбільше зростання орендних ставок за останні пів року зафіксовано у Львові – ціни піднялися на 33%.
Високе зростання також у містах:
- Харків, Полтава – на 25%;
- Вінниця – на 21%;
- Дніпро – на 19%.
Ціни на оренду трикімнатних квартир / Інфографіка ЛУН
Якою є різниця між цінами на оренду в містах?
Різниця у вартості оренди по країні все ще залишається значною. Наприклад, у сегменті однокімнатних квартир розрив між найдешевшими та найдорожчими пропозиціями становить приблизно 4,5 раза – від 4,5 тисячі гривень у Харкові до 20,8 тисячі гривень в Ужгороді.
Для двокімнатних квартир цей показник сягає 4 разів – від 6,5 тисячі гривень у Харкові до 26 тисяч гривень у Києві. Для трикімнатних також у межах 4 разів – від 10 тисяч гривень у Харкові до 41,6 тисячі гривень у Києві.
Втім, у порівнянні з літом, цей розрив трохи скоротився. Загалом такі зміни свідчать про поступову стабілізацію ринку оренди в Україні. Основним чинником впливу стає сезонність – зокрема традиційне осіннє зростання попиту, тоді як роль зовнішніх впливів дещо зменшилась. Якщо говорити про рівень орендних ставок, то лідерами за вартістю залишаються Київ, Львів і Ужгород.
Зауважимо, що за останній рік змінився типовий портрет орендаря в Україні. Як пише Codes, все більше людей надають перевагу не старому житловому фонду, а сучасному житлу. Зростає попит на смартквартири та квартири в новобудовах. Хоча такі варіанти зазвичай коштують дорожче, вони пропонують вищий рівень комфорту. А смартквартири, до того ж мають ще одну перевагу – невеликі витрати на комунальні послуги.
Як інші результати дослідження ринку нерухомості?
Восени 2025 року ринок вторинного житла в Україні зазнав несподіваних змін, попри звичні регіональні тенденції. У Львові та Ужгороді зафіксували падіння цін на однокімнатні квартири, тоді як у Тернополі та Чернівцях ціни стрімко зросли. Зокрема, в Тернополі житло подорожчало на 13%, а в Чернівцях – на 8%.
Ця тенденція може свідчити про переорієнтацію інтересів покупців та інвесторів – від більш відомих міст до сусідніх обласних центрів, які хоч і менш популярні, проте залишаються відносно безпечними.