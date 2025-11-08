Екскурсію своєю оселею акторка провела у межах програми "По хатах" на Люкс ФМ. Деталі розповідає 24 Канал.

Чому Мотрук називає квартиру бункером?

Квартира Мотрук розташована в селі Білогородка Київської області. Житло має площу 63 квадратні метри, а коштує 90 тисяч доларів.

За словами Мотрук, після покупки вони з чоловіком вклали чималі гроші в ремонт. Пара укріпила стіни металом і штукатуркою, тож Юлія жартує, що живе у справжньому "бункері".

Попри затишок, Мотрук зізналася – вона хотіла б продати квартиру. Причина проста: разом із чоловіком вони вже зводять власний будинок на Закарпатті й мріють про переїзд.

Що всередині житла акторки?

У квартирі акторки багато особистих дрібничок і символічних речей. У коридорі – своєрідний домашній вівтар: на білому комоді розташовані вінчальні ікони та ароматичні палички Пало Санто для очищення простору.

Вітальня поєднана з кухнею – це простора, світла кімната з великим диваном, телевізором і навіть біговою доріжкою. Саме тут Юлія зберігає подарунки від шанувальників і колег – в'язані іграшки, картини й пам'ятні дрібниці.

Такий вигляд має квартира Юлії Мотрук / Фото "Люкс ФМ"

Родзинка інтер'єру – стіна, оздоблена смарагдово-зеленою італійською плиткою. Цікаво, що на кухні немає навісних шаф: увесь посуд акторка сховала у шухляди під стільницею.

Є й невелика комора. Спальня у квартирі – простора та дуже світла. Головний акцент – високе зручне ліжко, про яке давно мріяв чоловік Мотрук. Для одягу акторка має велику шафу, але, як зізналася з усмішкою, розкладати речі їй допомагає сусідка.

У ванній кімнаті – все необхідне: пральна й сушильна машини, ванна, умивальник, дзеркало та унітаз. Хоча приміщення невелике, воно виглядає функціональним і затишним.

Довідка. Відповідно до даних на сайті "Дизель шоу" Юлія Мотрук народилася у Миколаєві, а з 2011 року живе в Києві. У дитинстві захоплювалася кіно і мріяла опинитися на місці його героїнь. Закінчила факультет режисури театру та кіно і зіграла понад 50 різнопланових ролей у фільмах. Творчість – сенс її життя: 6 років займалася фортепіано, 12 – народними танцями, ще 12 – на сцені КВК, де почався її шлях у гуморі.

Квартира Юлії Мотрук: дивіться відео

Що відомо про оселі інших відомих українців?

Ілона Гвоздьова разом із чоловіком власноруч збудувала заміський будинок під Києвом вартістю понад 200 тисяч доларів. Попри війну, подружжя вирішило завершити будівництво. У будинку площею 230 квадратних метрів передбачено окремі кімнати для дітей, гостьову, простір для улюбленців і власне укриття.

Телеведуча Оксана Гутцайт уже понад 16 років живе з родиною у затишному двоповерховому будинку під Києвом. Оселю зводили власноруч із нуля, продумавши кожну деталь. На подвір'ї – доглянутий сад, басейн і просторий двір, а всередині – усе необхідне навіть на випадок відключень електроенергії.

А от телеведучий Слава Соломка мешкає у власній квартирі на Оболоні площею приблизно 56 квадратних метрів, яку отримав у спадок. Ремонт він зробив ще у 2016 році, повністю облаштувавши житло під свій смак. Соломка зізнається, що квартирою задоволений і переїжджати не планує.