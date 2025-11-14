Що відомо про будинок?

Йдеться про будинок. hjpnfijdfybq у районі Jamaica Estates у Квінсі. передає 24 Канал з посиланням на Bild.

Нерухомість збудував батько майбутнього президента США Фред Трамп ще у 1940 році. В цьому домі Трамп жив від свого народження у 14 червня 1946 до чотирьох років.

Однак після того власники у будинку змінювалися не один раз:

Зокрема, перед виборами у 2016 році нерухомість купив інвестор Майкл Девіс, витративши на неї 1,39 мільйона доларів.

Однак вже через рік він перепродав будинок за 2,14 мільйона доларів покупцю з Китаю.

Сусіди розповідають, що кілька років житло було занедбаним, а на ділянці навколо нього жили вуличні коти, кількість яких часом сягала до 30, пише The Wall Street Journal.

Однак потім будинок Трампа зрештою купив девелопер Томмі Лін. Він повністю реставрував оселю, але зберіг кілька оригінальних елементів інтер'єру. Зокрема, залишив старовинну піч та початковий фасад. Разом з тим Лін додав сучасну техніку у будинок.

Власник зберіг деякі деталі інтер'єру будинку / Bild

Тепер оновлений будинок знову шукає нового власника. Ціна на нерухомість складає 2,3 мільйона доларів. Площа житла – 232 квадратні метри.

Будинок дитинства Трампа продають / Bild

Де зараз живе Трамп?

Звісно, будинок дитинства не зрівняється з, мабуть, найвідомішим сьогодні маєтком Трампа – віллою Мар-а-Лаго у Флориді. Це особняк у середземноморському стилі, розташований на бар'єрному острові у Палм-Біч.

Маєток має 126 кімнат площею 5 810 метрів квадратних метрів. Він був збудований з 1924 по 1927 роки спадкоємицею зернової компанії та світською дамою Марджорі Меррівезер-Пост.

Трамп придбав віллу за 7 мільйонів доларів у 1985 році. Він відремонтував палац, виділив для своєї сім'ї окремі приватні покої в закритій частині будинку й додав бальну залу у 1 900 квадратних метрів.

Якою нерухомістю володіє Трамп?