Найбільший занепад у Північній і Південній Америці, де бізнес став більш обережним у своїх інвестиціях через політику Дональда Трампа, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що каже ООН і чому це тривожний сигнал?

Програма ООН з навколишнього середовища нагадує, що будівельний сектор – один із найбільших джерел забруднення планети. На нього припадає близько третини всіх викидів вуглецю у світі. І якщо частину цих викидів створює саме будівництво, то решту – опалення, охолодження й енергоспоживання споруд.

Інакше кажучи, якщо людство не зменшить енергоспоживання будівель, воно не зможе втримати глобальне потепління у безпечних межах. Саме тому падіння інтересу до екоофісів фахівці розцінюють як крок назад у боротьбі за сталий розвиток.

Як виглядає сучасна "зелена" будівля?

Попри тимчасове зниження інтересу, екологічні офіси залишаються технологічно передовими. Вони створені так, щоб максимально зменшити шкідливий вплив на довкілля.

Цікаво! Архітектори використовують матеріали з низьким вуглецевим слідом, енергоефективні вікна, системи збору дощової води та сонячні панелі. Такі будівлі не лише споживають менше ресурсів, а й дозволяють їхнім власникам суттєво економити. Зниження витрат на опалення та електроенергію поступово перетворює "зелені" об'єкти на вигідний варіант.

Як в Україні забудовники підтримують екологію?

В Україні дедалі більше девелоперів починають враховувати екологічний аспект у своїх проєктах. Окрему увагу часто приділяють зеленим зонам, повідомляє компанія РІЕЛ.

Йдеться не лише про висадку дерев, а й про створення просторів для відпочинку, внутрішніх дворів без автомобілів та озеленених дахів. Такі рішення допомагають покращити мікроклімат, зменшити рівень шуму й пилу, а також сприяють утриманню вологи в міському середовищі.

Чому сповільнився попит на "зелені" офіси?

Фахівці пояснюють, що охолодження інтересу пов'язане зі зміною політичного курсу США. Після того, як Дональд Трамп знову підняв тему надмірності екополітик і скептично висловився щодо глобальних кліматичних цілей, інвестори й орендарі стали обережнішими. Замість того, щоб використовувати дорогі екоматеріали, вони частіше шукають швидкі й дешеві рішення.

