Президент наголошує, що проєкт фінансується приватними коштами, пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Як Трамп пояснює раптовий ремонт?

Дональд Трамп зазначив, що ремонт є необхідним для усунення пошкоджень, які виникли впродовж років. План передбачає, що ремонт буде завершено протягом двох тижнів.

Ми проводимо ретельну реконструкцію – лагодимо тріщини у підлозі, відновлюємо зношені поверхні. Все це – частина збереження історичної будівлі,

– заявив Трамп.

Як виглядає нова ванна кімната у Білому домі?

У відреставрованому приміщенні поєднали білий та чорний полірований мармур. Елементи декору оздоблені золотом. Центральною деталлю стала кришталева люстра, що надає кімнаті особливої розкоші.

До та після ремонту / Фото соціальні мережі Трампа

Президент пояснив, що прагнув повернути інтер'єру історичний характер XIX століття, коли в Білому домі жив Авраам Лінкольн. Попередній декор за його словами, абсолютно не відповідає епосі великого президента, повідомляє NBC News.

Чому оновлення викликало негативну реакцію?

Демократи звинуватили Трампа у тому, що він задля свого задоволення робить розкішний ремонт і не звертає увагу на політичні проблеми.

Прессекретарка Білого дому у відповідь заявила, що такі звинувачення є політично вмотивованими. За її словами, проєкт фінансувався приватними коштами з метою збереження історичного об'єкта.

Досить негативно сприйняли ще одну ініціативу Трампа і звичайні американці. У соцмережах люди засуджують президента за марнотратство та неповагу до історичної спадщини.

Як реагували американці на знесення частини Білого дому?