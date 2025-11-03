Президент отмечает, что проект финансируется частными средствами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Ди Каприо не может продать дом в Малибу: как выглядит элитная недвижимость на берегу океана

Как Трамп объясняет внезапный ремонт?

Дональд Трамп отметил, что ремонт необходим для устранения повреждений, которые возникли в течение лет. План предусматривает, что ремонт будет завершен в течение двух недель.

Мы проводим тщательную реконструкцию – чиним трещины в полу, восстанавливаем изношенные поверхности. Все это – часть сохранения исторического здания,

– заявил Трамп.

Как выглядит новая ванная комната в Белом доме?

В отреставрированном помещении соединили белый и черный полированный мрамор. Элементы декора украшены золотом. Центральной деталью стала хрустальная люстра, что придает комнате особую роскошь.

До и после ремонта / Фото социальные сети Трампа

Президент объяснил, что стремился вернуть интерьеру исторический характер XIX века, когда в Белом доме жил Авраам Линкольн. Предыдущий декор по его словам, абсолютно не соответствует эпохе великого президента, сообщает NBC News.

Почему обновление вызвало негативную реакцию?

Демократы обвинили Трампа в том, что он ради своего удовольствия делает роскошный ремонт и не обращает внимание на политические проблемы.

Пресс-секретарь Белого дома в ответ заявила, что такие обвинения являются политически мотивированными. По ее словам, проект финансировался частными средствами с целью сохранения исторического объекта.

Достаточно негативно восприняли еще одну инициативу Трампа и обычные американцы. В соцсетях люди осуждают президента за расточительство и неуважение к историческому наследию.

Как реагировали американцы на снос части Белого дома?