Президент отмечает, что проект финансируется частными средствами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Как Трамп объясняет внезапный ремонт?
Дональд Трамп отметил, что ремонт необходим для устранения повреждений, которые возникли в течение лет. План предусматривает, что ремонт будет завершен в течение двух недель.
Мы проводим тщательную реконструкцию – чиним трещины в полу, восстанавливаем изношенные поверхности. Все это – часть сохранения исторического здания,
– заявил Трамп.
Как выглядит новая ванная комната в Белом доме?
В отреставрированном помещении соединили белый и черный полированный мрамор. Элементы декора украшены золотом. Центральной деталью стала хрустальная люстра, что придает комнате особую роскошь.
До и после ремонта / Фото социальные сети Трампа
Президент объяснил, что стремился вернуть интерьеру исторический характер XIX века, когда в Белом доме жил Авраам Линкольн. Предыдущий декор по его словам, абсолютно не соответствует эпохе великого президента, сообщает NBC News.
Почему обновление вызвало негативную реакцию?
Демократы обвинили Трампа в том, что он ради своего удовольствия делает роскошный ремонт и не обращает внимание на политические проблемы.
Пресс-секретарь Белого дома в ответ заявила, что такие обвинения являются политически мотивированными. По ее словам, проект финансировался частными средствами с целью сохранения исторического объекта.
Достаточно негативно восприняли еще одну инициативу Трампа и обычные американцы. В соцсетях люди осуждают президента за расточительство и неуважение к историческому наследию.
Как реагировали американцы на снос части Белого дома?
- Как и в ситуации с ванной комнатой, часть опрошенных считает, что проект имеет символический характер и призван "увековечить имя Трампа" в виде новой монументальной пристройки к Белому дому, что противоречит традиции сохранения исторического облика резиденции.
- В соцсетях пользователи ставят под сомнение целесообразность таких расходов, когда федеральный бюджет сталкивается с дефицитом, а финансирование ряда социальных программ сокращается.