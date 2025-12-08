Изменения должны усложнить уклонение от уплаты долгов и сделать систему принудительного исполнения быстрее, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Что именно предлагают изменить?

Законопроект предусматривает запуск полноценной электронной системы исполнительного производства. Данные о должниках автоматически будут попадать в единый реестр, который будет синхронизирован с банками, нотариусами, реестрами недвижимости и транспортных средств.

После внесения человека в реестр должников система автоматически будет блокировать продажу квартир, домов или автомобилей, а также ограничивать доступ к банковским счетам. После погашения долга все запреты должны сниматься без дополнительных заявлений и обращений.

Одна из главных целей этого законопроекта – сделать так, чтобы после уплаты долга через приложение, через банк, через терминалы в автоматическом порядке происходило снятие ареста. Для этого нужно подключение всех банков в Украине к системе, связанной с электронной системой исполнительного производства, чтобы не надо было арестовывать несколько счетов в разных банках одного лица в одном исполнительном производстве, – отметил нардеп Денис Маслов.

Могут ли из-за долгов отобрать жилье?

Одна из главных тревог украинцев – риск потери квартиры из-за задолженности за коммунальные услуги. В то же время новые правила не меняют действующего порядка принудительного взыскания недвижимости.

Важно! По-прежнему, единственное жилье человека не подлежит взысканию, если сумма долга не превышает определенный законом предел и у должника нет другого имущества. Автоматического "отбора квартир" новые правила не вводят.

Для чего вводят новую систему?

Главной целью законопроекта является повысить платежную дисциплину и перекрыть схемы, по которым должники переоформляли имущество на родственников или продавали его до начала исполнительного производства.

Особое внимание уделяют долгам за коммунальные услуги, которые за время войны существенно выросли. Автоматические ограничения должны заставить потребителей своевременно оплачивать счета и сократить количество судебных дел.

Кого новые правила затронут в первую очередь?

Прежде всего под действие новых механизмов попадут владельцы жилья, которые имеют длительные долги за коммунальные услуги. Также изменения коснутся граждан с просроченными кредитами, алиментами или другими долговыми обязательствами по решению суда.

В то же время для тех, кто погашает долги добровольно, система может стать даже более удобной. После оплаты все ограничения планируют снимать автоматически, без длительного ожидания и повторных обращений.

Почему вокруг изменений возник резонанс?

После появления информации о новых правилах в сети начали распространяться заявления о "массовом изъятии квартир из-за коммуналки". Однако документ не расширяет основания для конфискации жилья, а лишь ускоряет выполнение судебных решений.

Важно! Вместе с тем риски для должников остаются. Если человек длительное время игнорирует счета, не выходит на контакт с исполнителями и накапливает значительные суммы долга, принудительная продажа имущества возможна в рамках действующего законодательства.

Когда начнут работать новые правила?

Сейчас законопроект находится на этапе подготовки ко второму чтению. Окончательное принятие документа и запуск электронной системы могут состояться уже в 2026 году.

После этого владельцам жилья придется внимательнее следить за платежами, ведь большая задолженность может привести к мгновенным ограничениям. В то же время прозрачные правила должны сократить количество злоупотреблений в сфере взыскания долгов и ускорить решение финансовых споров.

Какие ограничения возникают после ареста квартиры?