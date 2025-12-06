Подробнее о том, где можно быстрее накопить на жилье, а где для этого нужно больше времени, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ЛУН.

Сколько надо откладывать на квартиру в Украине?

Для того, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Украине на вторичном рынке по среднестатистической цене, откладывая полностью среднюю зарплату, нужно от 2,5 до почти 9 лет.

Быстрее всего собрать деньги на собственное жилье получится в таких городах:

Запорожье – 2,6 года;

Харьков – 3,4 года;

Николаев – 3,5 года;

Сумы – 4 года.

Зато дольше всего придется собирать в городах:

Луцк – 8,8 года;

Львов, Ужгород – 8,4 года;

Ровно – 7,8 года;

Житомир, Черновцы – 7,6 года;

Киев – 7,5 года.



Сколько лет надо откладывать на однокомнатную квартиру / Инфографика ЛУН

Если откладывать половину или четверть зарплаты, то собирать на собственное жилье придется в 2 и 4 раза дольше соответственно.

Относительно двухкомнатных квартир, то на них придется собирать, откладывая всю зарплату, от 3,5 года в Запорожье до 12,3 года в Ужгороде. На трехкомнатное жилье понадобится еще больше времени: от 5,1 года в Херсоне до 17,1 года в Киеве.

Заметим, дороже всего однокомнатные квартиры вторичного рынка по состоянию на 6 декабря 2025 года стоят во Львове и Киеве – 67 – 68 тысяч долларов, дешевле всего в Херсоне – 14,5 тысячи долларов.

К слову, согласно исследованию Гражданской сети "Опора" большинство украинцев, которые находятся в Украине, живут в собственном жилье – таких 63,5%. Свое жилье за рубежом имеют 6,3% опрошенных.

В арендованной или собственной квартире: где сейчас жить выгоднее?

В OLX Недвижимость проанализировали, что выгоднее для украинцев в крупных городах – арендовать или покупать однокомнатную квартиру.

Во Львове и Ужгороде аренда обходится дорого, тогда как приобрести жилье, даже в новостройках, можно по довольно умеренным ценам. Зато в Харькове, Одессе и Киеве долгосрочная аренда пока выглядит финансово рациональным вариантом.