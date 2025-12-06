Детальніше про те, де можна швидше назбирати на житло, а де для цього потрібно більше часу, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.

Скільки треба відкладати на квартиру в Україні?

Для того, аби накопичити на однокімнатну квартиру в Україні на вторинному ринку за середньостатистичною ціною, відкладаючи повністю середню зарплату, потрібно від 2,5 до майже 9 років.

Найшвидше назбирати гроші на власне житло вийде у таких містах:

Запоріжжя – 2,6 року;

Харків – 3,4 року;

Миколаїв – 3,5 року;

Суми – 4 роки.

Натомість найдовше доведеться збирати в містах:

Луцьк – 8,8 року;

Львів, Ужгород – 8,4 року;

Рівне – 7,8 року;

Житомир, Чернівці – 7,6 року;

Київ – 7,5 року.



Скільки років треба відкладати на однокімнатну квартиру / Інфографіка ЛУН

Якщо відкладати половину або чверть зарплати, то збирати на власне помешкання доведеться у 2 і 4 рази довше відповідно.

Щодо двокімнатних квартир, то на них доведеться збирати, відкладаючи всю зарплату, від 3,5 року в Запоріжжі до 12,3 року в Ужгороді. На трикімнатне житло знадобиться ще більше часу: від 5,1 року у Херсоні до 17,1 року в Києві.

Зауважимо, найдорожче однокімнатні квартири вторинного ринку станом на 6 грудня 2025 року коштують у Львові та Києві – 67 – 68 тисяч доларів, найдешевше у Херсоні – 14,5 тисячі доларів.

До слова, відповідно до дослідження Громадянської мережі "Опора" більшість українців, які перебувають в Україні, мешкають у власному житлі – таких 63,5%. Своє помешкання за кордоном мають 6,3% опитаних.

В орендованій чи власній квартирі: де зараз жити вигідніше?

В OLX Нерухомість проаналізували, що вигідніше для українців у великих містах – орендувати чи купувати однокімнатну квартиру.

У Львові та Ужгороді оренда обходиться дорого, тоді як придбати житло, навіть у новобудовах, можна за доволі помірними цінами. Натомість у Харкові, Одесі та Києві довгострокова оренда поки виглядає фінансово раціональнішим варіантом.