Що сплачує покупець?

Під час купівлі квартири у 2025 році покупець бере на себе основні фінансові зобов'язання, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

1% до Пенсійного фонду України. Це обов'язковий внесок, без якого нотаріус не зареєструє право власності. У 2025 році ставка залишається фіксованою та застосовується до операцій на вторинному ринку.

Державне мито. Ставка державного мита за посвідчення договору купівлі-продажу зазвичай становить 1% від вартості квартири. Попри те, що закон дозволяє сторонам обговорити, хто саме сплачує мито, у більшості випадків це сплачує покупець.

Адміністративні платежі. Вони охоплюють витрати за реєстраційні дії, внесення даних у державні реєстри та формування необхідних виписок. Адміністративні платежі часто включають до загального пакета послуг нотаріуса, але можуть оплачуватися окремо.

Яких податків можна уникнути?

У 2025 році передбачені винятки, за яких покупець може не сплачувати 1% внеску до Пенсійного фонду, зазначають у Верховній Раді.

Пільга діє для:

тих, хто купує житло вперше та ніколи не мав у власності іншої нерухомості;

тих, хто перебуває у державній черзі на отримання житла;

інвесторів у нове будівництво. Якщо покупець придбаває житло у новобудові, а не на вторинному ринку, пенсійний внесок не сплачується.

Частина нотаріусів продовжує вимагати оплату внеску. Але після купівля квартири та підписання договору можна подати заяву на повернення коштів.

Чи є додаткові витрати?

Витрати на нотаріуса залишаються однією з ключових статей бюджету покупця. У більшості випадків саме покупець оплачує нотаріальні дії.

Важливо! У 2025 році вартість супроводу угоди коливається від 5 000 до 15 000 гривень або становить від 0,5% від вартості житла, залежно від регіону та складності угоди.

До додаткових витрат також можуть входити копії документів, витяги з реєстрів, послуги з прискореної реєстрації та інші технічні операції. Ці платежі залежать від конкретного нотаріуса та умов угоди й часто впливають на фінальну суму, яку витрачає покупець.

Що сплачує продавець при продажі квартири?