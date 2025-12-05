Що спричинило хвилю дезінформації?

У соцмережах ширилися твердження, що з 2026 року для покупців і продавців нерухомості запровадять додаткові вимоги та складнішу процедуру укладання договорів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Дивіться також Попит знижується, ціни також: скільки зараз коштує оренда квартири у Києві

Такі припущення швидко набрали популярності, створивши хибне уявлення про можливі обмеження. Мін'юст пояснив, що описані нововведення не передбачені законодавством і не стосуються реальних процесів оформлення.

Які правила фінмоніторингу діють зараз?

Понад десять років нотаріуси виконують функції суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Важливо! Під час посвідчення договорів вони перевіряють джерела походження коштів для операцій на суму від 400 тисяч гривень. Для цього можуть знадобитися декларація про доходи, документи щодо спадщини чи подарунка, інформація про кредитні кошти або продаж іншого майна.

У Мін'юсті наголошують, що вимоги фінмоніторингу залишаються незмінними. Законодавство, яке регулює ці процедури, не оновлювалося, а перевірка походження коштів є звичайною частиною роботи нотаріусів.

Як зміниться порядок звітності нотаріусів?

З 1 січня 2026 року набудуть чинності технічні зміни до Податкового кодексу щодо звітності нотаріусів із ПДФО та військового збору:

приватні нотаріуси подаватимуть звіт щоквартально з деталізацією по місяцях;

державні нотаріальні контори й надалі звітуватимуть щомісяця.

Зміст податкового розрахунку не змінюється, і жодних додаткових документів від учасників угоди не вимагатимуть. Нотаріуси передаватимуть дані про нараховані доходи та утримані податки у звичному форматі, повідомляють у Нотаріальній палаті України.

Чи вплинуть ці зміни на покупців і продавців?

Для громадян умови укладання договорів купівлі-продажу залишаються тими самими. Порядок оформлення угод не зазнає коригувань, немає нових вимог або посилення контролю.

Важливо! Усі зміни торкаються лише звітності нотаріусів і не впливають на можливість придбати або продати нерухомість. Процес для сторін і надалі відбуватиметься у звичному режимі, без додаткових етапів чи перевірок, що забезпечує стабільність процедур на ринку.

Що саме зміниться для нотаріусів?