Як ці правила змінять ринок нерухомості з 2026 року – розкаже 24 Канал з посиланням на 7eminar.

Що змінюється?

Державні нотаріуси й надалі подаватимуть щомісячні звіти про угоди, тоді як приватні переходять на щоквартальну звітність з розбивкою по місяцях. Формально це зменшує адміністративне навантаження для приватних нотаріусів, однак головна мета змін – посилення контролю за операціями з нерухомістю та підвищення прозорості ринку.

Обов'язкова звітність включатиме:

договори купівлі-продажу, міни та дарування нерухомості;

свідоцтва про право на спадщину.

Приватні нотаріуси повинні подавати квартальні звіти, при цьому детально розбиваючи інформацію по кожному місяцю кварталу.

Що міститиме звітність:

деталі кожної угоди;

повну вартість об’єкта;

сплачені податки по кожній операції;

персональні дані учасників угод.

Як це вплине на ринок?

Як пише Liga zakon, в Україні працює приблизно 5 845 нотаріусів. Найбільше їх у Києві – 1 292, друге місце за кількістю займає Дніпропетровська область з 451 нотаріусом, а також значна кількість у Львівській та Одеській областях.



Відтепер Податкова служба автоматично отримуватиме інформацію про всі угоди, що дозволить перевіряти відповідність вартості нерухомості офіційним доходам покупців. У разі невідповідностей можуть надходити додаткові запити щодо джерел коштів.

Для покупців це означає:

неможливість приховати придбання нерухомості;

необхідність підтвердження джерел коштів документально;

ризик додаткових перевірок при значних покупках.

Очікувані наслідки для ринку нерухомості:

зниження спекулятивних операцій;

легалізація доходів та стимул до офіційного оформлення коштів;

підвищення якості статистики ринку.

Отже, закон не революціонізує систему звітності, а впорядковує її, особливо для приватних нотаріусів, одночасно посилюючи контроль за операціями з нерухомістю та сприяючи прозорості ринку.

